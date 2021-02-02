Son dakika haberi: Bakan Pekcan ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Pekcan ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2)

02.02.2021 12:29
Son dakika haberi: Bakan Pekcan ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2), System.String[]

Son dakika habere göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkış sürecinde ve salgın sonrasındaki dönemde atılımlarını sürdüreceğini belirterek, "Küresel ekonomi içinde çok daha güçlü bir pozisyonda olacağımıza inanıyoruz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkış sürecinde ve salgın sonrasındaki dönemde atılımlarını sürdüreceğini belirterek, "Küresel ekonomi içinde çok daha güçlü bir pozisyonda olacağımıza inanıyoruz. Doğrudan yatırımlar ve uluslararası ticaretin en canlı aktörlerinden birisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Zorlu bir yılın tamamlanmasına karşın salgının henüz tam anlamıyla geride kalmadığına işaret eden Pekcan, "Bir taraftan ülkemizdeki aşılama çalışmalarında önemli ilerleme kaydedilirken bir taraftan da çeşitli destek ve finansman imkanları ile başta esnaf-sanatkarlarımız ve küçük işletmelerimiz olmak üzere özel sektörümüzün yanında olmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Pekcan, 20 Ocak itibarıyla esnaf ve sanatkarlara doğrudan gelir ve kira destek ödemelerinin yapılmaya başlandığını anımsatarak, desteklere başvuru sürelerini de 31 Mart'a kadar uzattıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni destek mekanizması kapsamında lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapılacağını anlatan Pekcan, "Buna göre cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi gerçekleştirilecektir." ifadesini kullandı.

Pekcan, 2020 yılı genelinde de, başta Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbir Paketi çerçevesinde olmak üzere, farklı adımlarla özel sektöre yönelik vergi, istihdam, finansman noktasında pek çok kolaylık ve destek sunulduğuna işaret etti.

Bakanlığın geçen yıl mal ve hizmet ihracatçılarına toplamda 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdiğini dile getiren Pekcan, "Bu yıl da ihracatçılarımıza 4,1 milyar lira destek vermeyi hedeflemiş bulunmaktayız. Türk Eximbank ise geçtiğimiz sene kredi ve sigorta finansman desteği olarak bir önceki seneye göre yüzde 3,6 artışla 45,6 milyar dolar finansman sağlamıştır. Bu sene de hedefimiz bu rakamı daha da artırmak." dedi.

"Türkiye'nin dış ticaret ve büyüme performansı pozitif yönde ayrıştı"

Bakan Pekcan, sağlanan desteklerle Türkiye'nin büyüme ve dış ticaret performansı bakımından pek çok ülkeyi geride bırakarak pozitif yönde ayrıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Pandemiye ve pandeminin küresel ekonomide yol açtığı tarihsel daralmalara rağmen gerçekleşen bu performans her zaman altını çizdiğimiz üzere Türkiye ekonomisinin sahip olduğu dinamizm ile üretim ve ihracattaki yüksek potansiyelimizin bir göstergesidir. Sergilenen bu güçlü duruş ve direnç üreticimizin, emekçilerimizin, sanayici ve ihracatçımızın ve tüm Türkiye'nin başarısıdır. Güçlü duruşumuzu korumakta ve sürdürmekteyiz."

"PMI'daki yükseliş gelecek dönem için oldukça olumlu bir sinyal vermektedir"

İmalat sanayi kapasite kullanım oranlarının 2020 Mayıs'tan bu yana yükselişini sürdürdüğünü belirten Pekcan, reel kesim güven endeksinin de yıllık bazlı artışını 2020 Aralık ayının ardından ocakta da devam ettirdiğini anlattı.

Bakan Pekcan, dün açıklanan İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), ocakta aylık bazda 3,6 puan gibi güçlü bir artışla 54,4'e yükseldiğini anımsatarak, "Bu da Temmuz 2020'den bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etmekte ve gelecek dönem için oldukça olumlu bir sinyal vermektedir." diye konuştu.

Yeni İhracat Siparişleri Endeksi'nde de 5,7 puanlık artış kaydedildiğini ifade eden Pekcan, endekslerdeki bu artışlarla Türkiye'nin diğer ülkelerden net biçimde pozitif yönlü ayrıştığını söyledi.

"Pandemi sonrası küresel ekonomide çok daha güçlü pozisyonda olacağımıza inanıyoruz"

Pekcan, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), yakın zamanda yayımladığı raporda 2021 için küresel ekonomik büyümede yüzde 5,5 ve küresel ticarette yüzde 8'lik artış tahmininde bulunduğunu anımsatarak, Türkiye için 2021 büyüme beklentisinin ise 1 puan yukarı yönlü revizyonla yüzde 6 olarak açıklandığını anımsattı.

Salgının kontrol altına alınması ve dış pazarlarda görülecek iyileşmelerin Türkiye'nin ihracatına hızlı ve güçlü biçimde yansıyacağını belirten Pekcan, "Türkiye olarak pandemiden çıkış sürecinde ve pandemi sonrası yeni dönemde atılımlarımızı sürdürerek küresel ekonomi içinde çok daha güçlü bir pozisyonda olacağımıza inanıyoruz. Doğrudan yatırımlar ve uluslararası ticaretin en canlı aktörlerinden birisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nitelikli insan kaynağımız, jeostratejik konumumuz, rekabetçilik avantajlarımız, üretim, kalite ve ihracattaki sağlam altyapımız, yenilikçilik vizyonumuz, geniş pazarlara yakınlığımız, her geçen gün çeşitlenen yerli üretim ve yerli teknoloji çalışmalarımız, ekonomi ve hukuk alanında başlattığımız yeni reform süreci ve Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde ülkemizde ve bölgemizde alınan güçlü inisiyatifler ve sergilenen liderlik bizi sağlam adımlarla gelecek dönem hedeflerimize ulaştıracaktır."

Konuşmaların ardından, TİM Başkanı Gülle, doğum günü nedeniyle Bakan Pekcan'a çiçek takdim etti.

(Bitti)

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Bakan Pekcan ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2) - Son Dakika Ekonomi


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