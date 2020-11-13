Son dakika haberi... Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında ve 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon...
13.11.2020 12:58
Bir son dakika haberine göre Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında ve 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladı.
Bakan Pekcan: " Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında ve 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladı." - ANKARA
Türk Eximbank, Bakan, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: İHA
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