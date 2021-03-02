Bakan Pekcan: "Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi."

Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Bakan Pekcan: 'Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi.' - Son Dakika Ekonomi

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