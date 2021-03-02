Son dakika haberi! Bakan Pekcan: "Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi."
02.03.2021 11:51
Son dakika haber... Bakan Pekcan: "Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi.
Bakan Pekcan: "Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi."
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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