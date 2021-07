Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yurdun çeşitli bölgelerinde 20 orman yangını çıktığını belirterek, "Bunların 18'i kontrol altına alındı. Çok yeni bir yangın var. Muğla Bodrum Yalıkavak'ta yangın çıktı. Şu an bu yangınla ilgili ekiplerimizi sevk ettik. Bugün ayrıca Osmaniye'de yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın vardı. Bunun da kontrol altında olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Bakan Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün yurdun çeşitli bölgelerinde 20 orman yangını çıktığını belirterek, "Bunların 18'i kontrol altına alındı. Çok yeni bir yangın var. Muğla Bodrum Yalıkavak'ta yangın çıktı. Şu an bu yangınla ilgili ekiplerimizi sevk ettik. Bugün ayrıca Osmaniye'de yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın vardı. Bunun da kontrol altında olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Bu 20 yangının haricinde 7 tane de ekstradan kırsal yangına müdahale edildiği bilgisini veren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Şu an içinde bulunduğumuz Aydıncık'in Pemmbecik Mahallesi'nde sabah 08.45'te çıkan yangına 15 dakika sonra müdahale edildi. Elbette çıkış sebebi kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor ama insan kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Yangına 3 uçak, 21 helikopter, 165 arozöz, 20 iş makinası, 20 su ikmal aracı ve 850 personel müdahale etti. 650 hektar alanı yangın etkilemiş vaziyette. Bunun hepsinin yandığını söylemek tabiki mümkün değil. Yangın atlamalı bir şekilde devam ediyor. Sıcaklığın çok yüksek, nemin çok düşük olduğu ve rüzgarın da yer yer 50 kilometre olduğu bir noktadayız. Şu anda müdahalemiz devam ediyor. Nihayetinde bu bir savaş, arkadaşlarımızın müdahalesi sürüyor. Can ve mal kaybımız bu yangında yok. Yerleşim yerlerinde hasar yok. Yerleşim yerlerinde her hangi bir tehdit bulunmamakta. Sabah saatlerinde Pembecik Mahallesi'nde tedbir amaçlı 50 evi boşaltmış bulunuyoruz."

(İHA)