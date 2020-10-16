Son dakika haberi... Bakan Selçuk: "111 yeni kadın kooperatifi kurulacak" - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Selçuk: "111 yeni kadın kooperatifi kurulacak"

16.10.2020 09:54

Son dakika haberine göre Bakan Selçuk: "111 yeni kadın kooperatifi kurulacak" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2.

Bakan Selçuk: "111 yeni kadın kooperatifi kurulacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Akdeniz Bölgesi Kadın Kooperatifleri Buluşması'na video konferans ile katıldı

ISPARTA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Akdeniz bölgesinde bulunan 8 ilin Valileri ve illerde faaliyet gösteren toplam 66 kadın kooperatifinin temsilcilerinin katılımıyla 2. Akdeniz Bölgesi Kadın Kooperatifleri Buluşması toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıya Isparta adına Vali Ömer Seymenoğlu ve Isparta'da faaliyetlerini sürdüren 12 kadın kooperatifinin temsilcilerinin yanı sıra ilgili il müdürleri katıldı.

"Kadın kooperatifleri ekonomik ve sosyal yönden desteklenecek"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kadın kooperatiflerinin gelişmesinde bakanlıklar arası yürütülen projeleri katılımcılar ile paylaşarak Türkiye genelinde 111 yeni kadın kooperatifin kurulmasında da son aşamaya gelindiğini kaydetti. Bakan Selçuk, "Bugün kadın girişimciliğinin ana örneğinin ve kadın dayanışmasının en güzel örneğine şahit oluyoruz. Tarım Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliği içinde bir protokolümüz var. Tarımsal üretim anlamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile paydaşız. Ticaret Bakanlığı'yla da devam ediyoruz. Kadınlarımızın bilişimci yönünü geliştirerek, işgücü ile çalışma hayatına katılımlarını arttırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda ticaret ve sanayi odalarımızın da çok büyük bir desteği var. Kadın kooperatifçiliğinin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi konusunda çeşitli çalışmalarımız var. Bu süreçte 111 yeni kadın kooperatifi kurulma çalışmalarımızın kısa sürede meyvelerinin vermesi bizim adımıza sevindirici gelişmeler" dedi.

Öte yandan toplantıya katılan 8 ilin Vali ve Vali vekilleri illerinde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi verirken Isparta'da adına konuşan Vali Seymenoğlu, Isparta'da 3 olan kadın kooperatifi sayısının Cumhurbaşkanlığı'nın birinci 100 günlük icraat programı kapsamında 12'ye yükseltildiğini kaydederek, bakanlıklar üzerinden aktarılacak proje bazlı hibe ve desteklerin kadın kooperatifleri açısından önemine değindi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan toplantıda Isparta'da faaliyet gösteren Kadın kooperatiflerinin yapmış olduğu ürünler katılımcı illere tanıtıldı. Ürünler arasında Güneykent Gülderen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi Fatma Çevikbaş tarafından yapılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bebek tasviri ise en çok dikkat çeken obje oldu.

Son dakika haberi... Bakan Selçuk: 111 yeni kadın kooperatifi kurulacak
Son dakika haberi... Bakan Selçuk: 111 yeni kadın kooperatifi kurulacak
Son dakika haberi... Bakan Selçuk: 111 yeni kadın kooperatifi kurulacak
Son dakika haberi... Bakan Selçuk: 111 yeni kadın kooperatifi kurulacak

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Türkiye, Kadın, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Bakan Selçuk: '111 yeni kadın kooperatifi kurulacak' - Son Dakika


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