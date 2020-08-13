Son dakika haberi: Bakan Selçuk: 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vatandaşların gayretlerine ihtiyaçları olduğunu belirterek, "18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı" dedi.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gayretinize ve sesinize ihtiyacımız var. Siz de çevrenizdekileri sorumlu olmaya, maske takmaya, yüz yüze eğitimin başlaması için virüs riskini azaltmaya davet edin. 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı" dedi.