Milli Eğitim Bakanlığınca 500 bin tablet bilgisayar öğrencilere teslim edildi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığınca 500 bin tablet bilgisayar öğrencilere teslim edildi

Milli Eğitim Bakanlığınca 500 bin tablet bilgisayar öğrencilere teslim edildi

29.01.2021 15:58

Milli Eğitim Bakanlığı, aralık ayında başlatılan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği hedefinde ilk aşamayı gerçekleştirerek 500 bin tablet bilgisayarı öğrencilere ulaştırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı, aralık ayında başlatılan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği hedefinde ilk aşamayı gerçekleştirerek 500 bin tablet bilgisayarı öğrencilere ulaştırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dünyada artan cihaz ihtiyacı ve üretim kapasitesinin yeterli olmaması dolayısıyla dağıtımın 7 faz halinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu doğrultuda, son faz kapsamında 17 ile yapılan sevkiyatla 500 bin tabletin dağıtımı tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle 500 bin tabletin çok üzerinde bir dağıtım gerçekleştirildiğini anlatan Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuğun kalmaması için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Bakan Selçuk, "TRT EBA televizyonu kanallarımız, yaklaşık 14 bin 500 EBA Destek Noktamız ve zorlu kış koşullarında bile Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklar için yollarda olan 167 EBA Mobil Destek Aracımızla okulu çocuklarımızın bulunduğu yere taşıyoruz. İlk aşamada 500 bin olarak planlanan tablet bilgisayar desteğini gerçekleştirdik. Sözümüzü tuttuk ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta yeni hedefimiz için yola çıkıyoruz. Şubat ayı sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrenciye ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Yeni hedefimiz, şubatta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak. Hep birlikte daha fazlasını başaracağız." ifadelerine yer verdi.

Ulaştırılan tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor. 100 bin ek tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

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