Son dakika haberi... Bakan Selçuk: 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitime izin verilmeyecek - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Devlet ve özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulaması gerekir."

(İHA)