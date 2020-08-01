Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında hanelere destek sağladıklarını duyurdu. Bakan Selçuk, "Devlet-millet el ele vererek Kovid-19 salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bugüne kadar 2 milyar lirayı aşkın bağış yapıldığını hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya devam edildiğini belirtti.

1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL destek

Bakan Selçuk, "Bu kapsamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL nakdi destek verdik. Kampanya kapsamında toplanan miktarın kalanını da ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA