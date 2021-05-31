Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Bütün belediyeler çocukların eğitimi için büyük gayret sarf ediyor - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bütün belediyeler çocukların eğitim, öğretim ve sosyal hayatlarını 'nasıl güzelleştiririz', 'nasıl iyileştiririz', 'nasıl destek oluruz' diye çok büyük bir gayet sarf ediyorlar. Bu gayretleri sürekli izliyoruz. Karşılıklı temas ve iş birliği halindeyiz" dedi.

Bakan Selçuk, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi de yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şahin, TBB'nin Cumhuriyet tarihinin en güçlü kurumlarından biri olduğunu söyledi. Şahin, "Birliğimiz, 'demokrasi yerelde başlar' anlayışıyla herkesin masada olduğu, herkesin görüş ve fikirlerini paylaştığı bir birliktir. Belediyeciliğin bir okulu yok. Büyük bir tecrübe istiyor. TBB olarak büyük bir eğitim ordusuyuz ve belediyecilerimiz için mütemadiyen eğitimler yapıyoruz. Dünya artık bilgi ekonomisini konuşuyor. Benim çok sevdiğim bir söz var; 'Bilgi güçtür, iktidar yapar'. Medeniyetler tarihine baktığımızda kim o dönemin bilgisini elinde tutuyorsa o dünyanın sözünü söylüyor. Dünyanın 10'uncu büyük ekonomisi olma gibi bir hedefimiz varsa bilgi toplumu olmak zorundayız ve beşeri sermayeye yatırım yapmak zorundayız" dedi.

'EĞİTİMİN ÖNEMİ AÇIĞA ÇIKTI'Bakan Selçuk ise toplantıya belediyelere teşekkür etmek için katıldığını belirterek, "Bütün belediyeler çocukların eğitim, öğretim ve sosyal hayatlarını 'nasıl güzelleştiririz', 'nasıl iyileştiririz', 'nasıl destek oluruz' diye çok büyük bir gayet sarf ediyorlar. Bu gayretleri sürekli izliyoruz. Karşılıklı temas ve iş birliği halindeyiz. Böyle bir küresel salgın döneminde eğitimin önemi aslında çok daha bilinçli bir şekilde açığa çıktı" diye konuştu.Belediyelerin pandemi sürecindeki eğitim çalışmalarını hatırlatan Bakan Selçuk, "Okulların sadece bilimsel bilgilerin kazanılması olmadığı çocukların birbirileriyle etkileşim kurması, okula gitmesinin, sosyalleşmesinin, arkadaşlıklarının, öğretmen-veli ilişkisinin ne kadar kritik olduğunu ve bu toplumun yaşama sevinciyle mutluluğuyla ilgili olduğunu çok rahatlıkla görme imkanımız oldu. Yeniden toparlanma ve yeniden düşünme fırsatımız oldu. Sizlerin de bu konudaki destekleri; tablet desteği, diğer sosyal destekler, bir takım eğitim yayınlarının bastırılması, dağıtılması vs gibi. Bunların her biri için sonsuz teşekkür borçluyuz, sağ olun var olun" ifadesini kullandı.'DÜNYADA EN ÇOK EĞİTİM YAYINI YAPAN ÜLKE TÜRKİYE'Bakan Selçuk, bakanlık olarak dünyanın bütün eğitim bakanlıklarını izlediklerini söyleyerek, "Hangi ülke ne yapıyor buna bakıyoruz. Sayısal verilere bağlı olarak görülen o ki; dünyada televizyon kanalı kurabilen üç dört ülke var. En çok yayın yapan ülke de Türkiye. EBA internette dünya birinciliğimiz var biliyorsunuz. En çok ziyaret edilen eğitim sitesinde birinci olmak gurur veriyor bize. Daha da ileri aşamalara doğru gidiyoruz, daha iyisini yapacağız hep beraber" dedi.Öğretmen eğitimi konusunda yüzde 1000'lerin üzerinde bir artış olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, hizmet içi eğitimde arz temelli bir yaklaşımdan talep temelli bir yaklaşıma geçtiklerini söyledi. Bakan Selçuk, telafi programıyla ilgili belediyelerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını da aktararak "Destekleriniz için peşin peşin şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerin yaptığı eserleri gördükçe kıvanç duyuyoruz. Çocuklarımızın geleceği için ortaya koyduğunuz bu enerji için şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.FATMA ŞAHİN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından kürsüye gelen TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, 2020 Yılı Faaliyet Raporu'na ilişkin meclisi bilgilendirdi. Toplantı çerçevesinde gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Görüşmelerin ardından encümen üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama neticesinde mevcut encümen üyeleri yeniden göreve getirildi. Ayrıca, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yeniden TBB Başkanlığı'na seçildi.