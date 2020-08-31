Son dakika haberi: Bakan Selçuk çağrı yaptı, öğrenciler İstiklal Marşı'nı balkonlarda okudu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün sosyal medya hesabından yeni eğitim öğretim yılının başlayacağını belirterek öğrencilere 'İstiklal Marşı'na destek çağrısında bulundu. Bakan Selçuk'un çağrısına kayıtsız kalmayan öğrenciler bugün, balkonlara çıkarak bayraklarla hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi. Al bayraklarla donanan binalar ise havadan görüntülendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim yoluyla yeni eğitim ve öğretim yılının bugün başlayacağını dün sosyal medya hesabından duyurarak öğrencilere de çağrıda bulundu. Uzaktan eğitimle okuldayız etiketiyle Bakan Selçuk, "Yarın sabah 09.00'da tüm okullarımızdan İstiklal Marşı'mız ve ardından okul zili sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00'da hep birlikte marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle" paylaşımında bulundu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan öğrenciler Zeytinburnu'nda saat 09.00'ı gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak ilk ders zilinin çalınmasına bayraklarla eşlik etti. Al bayraklarla donanan binalar ise havadan görüntülendi.

"İSTİKLAL MARŞI'NI OKULDA OKUMAK İSTERDİM"

Arkadaşlarıyla okulda olamadığı için çok üzgün olduğunu söyleyen Tuğba Ecrin Koca, "Arkadaşlarımla olamadığım için üzgünüm. Bakanımızın çağrısına uyarak balkonlara çıktık. İstiklal Marşı'nı okulda okumak isterdim. Ama şimdi evde kalmak zorunda olduğumuz için bu şekilde okuduk" ifadelerini kullandı.

"YENİ EĞİTİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE BALKONDA İSTİKLAL MARŞI'MIZI OKUDUK"

Salgın dolayısıyla insanlara evde kal çağrısı yapan Ali Eray Alparslan, "Son zamanlardaki durumumuzdan dolayı çok üzgünüm. Balkonda İstiklal Marşı'mızı yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okuduk. Ama bu performansı okulda sergilemeyi isterdim. Şu an sağlığımız için en iyisi evde kalmak. Evde kalın" diye konuştu.

Okulunu, arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen Samet Çakır ise "Okula gidemiyorum arkadaşlarımı görmek isterdim. Arkadaşlarımı öğretmenimi özledim. Şu an okulda olmak isterdim" dedi.

(İHA)