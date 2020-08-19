Son dakika haberi! Bakan Selçuk: "Çocuklarımızın okullara dönebilmesi için çok daha yoğun bir çabayı gösterme... - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Selçuk: "Çocuklarımızın okullara dönebilmesi için çok daha yoğun bir çabayı gösterme...

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin, "Bize 'şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin, "Bize 'şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız." dedi.

Bakan Selçuk, Gümüşoluk İlkokulu'nda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" takdim töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Okulların öncelikle hangi kademelerde açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bu konuda kesin kanaati hiçbir zaman ortaya koymadıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla sürekli irtibat halinde olduklarının altını çizen Selçuk, "Bunu zamanı geldiğinde ifade edeceğiz. Bize 'şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız." diye konuştu.

Sınıflardaki seyreltilmiş modele ilişkin bilgi istenmesi üzerine Selçuk, "Burada ilkesel olarak çocuklarımızın mesafelerine uygun bir şekilde ve öğretmenlerimizin herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayacağı şekilde, müfredatın öğretim programları içeriğinin öngörülen zaman dilimlerine sığacağı şekilde bir seyreltmeden söz ediyoruz. Yani mekansal ve müfredat olarak bir seyreltmeden söz ediyoruz. Burada çocuklarımız açısından da bir seyreltme söz konusu. Bunun oranı, miktarı, zamanlaması nasıl olacak, bütün bunlarla ilgili durumu zaman gösterecek." değerlendirmesini yaptı.

Uzaktan eğitim konusunda özel okullar ile devlet okulları arasındaki fırsat eşitliğine ilişkin makasın açıldığı yönünde görüşlerin bulunduğunun belirtilmesi üzerine Selçuk, şunları söyledi:

"Dünyada video konferans sistemleriyle canlı ders verebilen ilk üç ülkenin içerisindeyiz. Dolayısıyla yaptığımız işin milyonlarca öğrencimiz açısından başarıyla ortaya konulduğu bir durum var. Ama erişemediğimiz öğrenciler olduğunu da biliyoruz. Bunun farkındayız ve bununla ilgili çalışmaların içindeyiz. Fırsat eşitliğinden ziyade fırsat adaleti kavramını öne çıkarıyoruz. Çünkü bizim her çocuğumuza ulaşmakla ilgili bir sorumluluğumuz var. Bazı koşullardan dolayı erişim sorunu yaşayan çocuklarımıza nasıl erişiriz? Örneğin bir grup çocuğumuza milyonlarca kitap dağıttık, bu erişimde onlara bazı avantajlar sağlamak için. Televizyon, internet konusunda avantaj sağlamak... Çocuklarımızın büyük bir oranında şu anda erişimle ilgili, altyapıyla ilgili bir sorun yok. Ama bir takım ekonomik sorunlardan dolayı bazı altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var Türkiye'de. Bazı yaylalar, mezralar var mesela. Onlarla ilgili de alınması gereken tedbirleri alıyoruz."

"Temassız Oyunlar" kitapçığı tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak

Okullarda teneffüslerde temassız oynanacak oyunlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, Türk coğrafyasında tarihsel olarak hangi oyunların oynandığı, günümüzün oyunları, dünyadaki evrensel olarak öğrenmeye katkı sağlayan oyunlar gibi konularda binlerce oyunun listesini çıkardıklarını anlattı.

Bu oyunların içinden de yakın temas gerektirmeyenler konusunda bir seçim yaptıklarını dile getiren Selçuk, müfredatın içeriği ile doğrudan ya da dolaylı olabilecek oyunları seçip "Temassız Oyunlar" isimli bir kitapçık hazırladıklarını bildirdi.

Selçuk, bu kitapçığı bütün Türkiye'ye yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Okulların açılmasına ilişkin il bazlı bir çalışmanın olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de Selçuk, zamanı geldiğinde bu konuyla ilgili bilgi vereceklerini belirtti.

Ailede kronik rahatsızlığı bulunanlar için düzenleme

Ailede yaşlı birey ya da kronik rahatsızlığın bulunması halinde, çocuklara okula gitmeyip evden uzaktan eğitim almaları konusunda bir alternatif sunulup sunulmayacağı sorusuna Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu yanıtı verdi:

"Bununla ilgili hukukçularımız çalışıyor. Mücbir sebeplerin olduğu durumlarda, afet durumlarında mevcut mevzuat farklı biçimlerde hukukçular tarafından değerlendirilebilir. Biz bu çalışmanın sonlanmasını bekliyoruz. Bu konuda esnek bir bakış açımız var hukukun gereği olarak. Ayrıca daha sonra açıklayacağımız, tüm velilerimizin, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, servis görevlilerinin hepsinin HES kodu vasıtasıyla bir yazılım üzerinden denetlenebilmesi ve okul müdürünün cep telefonuna bunun iletilmesiyle ilgili bir alt yapıyı hazırladık, bitirdik. Sağlık Bakanlığı ile beraber çalışıyoruz. Bunun ayrıntılarını, önümüzdeki haftalarda paylaşacağız."

"Müktesep hakları görmezden gelmeyiz"

Gelecek yıl YKS'ye girecek öğrencilere yönelik seyreltilmiş müfredatın nasıl olacağı yönündeki bir soru üzerine Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Prensip olarak hep vurguladığımız bir şey var. Biz çocuklarımızı mağdur etmeyiz. Onların avantajına bakarız. Müktesep hakları hiçbir zaman görmezden gelmeyiz. Bu mesele, sadece Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarının işi de değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan toplantılarda ilgili tüm kamu kuruluşları, bakanlıklar bir ortak değerlendirme ortaya koyuyorlar ve neticesinde kararlar veriliyor. Burada bazı ana kararlara ihtiyacımız var. Bu ana kararlar ortaya çıktığında, ki yakın zamanda bunun olabileceğini tahmin ediyoruz, biz çocuklarımızın hangi konulardan sorumlu olacağı konusunda net açıklama yaparız. Nasıl geçen dönemdeki sınava giren çocuklarla ilgili beklentinin ötesinde bir iyileştirme yaptık, bu çocuklarımız için de gerekeni yaparız. Onlar normal derslerine devam etsinler. Bütün konular, onlar için şu anda zaten hazır olarak var."

"Velilerin haklı taleplerinin dikkate alınması şart"

Bakan Selçuk, bir basın mensubunun "Uzaktan eğitim sürecinde özel etüt merkezleri gelişim kursu gibi adlar altında derslere yüz yüze başlayacaklar. Onlarla ilgili karar alınabilir mi? Uzaktan eğitim sürecinde, veliler özel okul ücretlerini ödedi. Yeni dönemde de uzaktan eğitim süreci uzun süre devam ederse ücretlerle ilgili bir düzenleme yapılır mı?" sorusuna, "Uzaktan eğitim konusunda temaslarımız ve yapılan görüşmeler neticesinde özel okulların bahsettiğiniz konuda birtakım kararlar ortaya koymasını çok yakın zamanda bekliyoruz. Çünkü bu konuda velilerimizin haklı taleplerinin dikkate alınması şart." karşılığını verdi.

Ailelere mesajının olup olmadığı sorulan Selçuk, "Bizim görevimiz okulları açmak ve eğitim sürecini gerçekleştirmek. Bir ülkenin çocuklarının eğitiminden daha kritik olan elbet bazı hususlar var. Sağlık koşullarına dikkat etmek kaydıyla okulların bir an önce açılması için her cephede çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz çalışıyorlar, il müdürlerimiz, okul müdürlerimiz çalışıyorlar. Bunun açılması noktasında gereken tedbirleri alıyoruz ama bütün toplumdan da beklentimiz var. Okulları birlikte açacağız dememizin temel sebebi de bu." dedi.

Basın mensupları, Bakan Selçuk'un açıklamalarını, sosyal mesafe kurallarına göre "Orman Sınıfı" adıyla okulun bahçesine kurulmuş sınıfta, üzerinde maske, dezenfektan ve hijyen rehberlerinin bulunduğu sıralarda oturarak dinledi.

Açıklamalarının ardından tahtaya "Okulları birlikçe açacağız" etiketini yazan Ziya Selçuk, "İşin özeti bu. Okulları birlikte açacağız ve bir an önce çocuklarımızın eğitime ve öğretmenlerine kavuşmaları için çalışmaları sürdüreceğiz ve buna kararlıyız." diye konuştu.

Son dakika haberi! Bakan Selçuk: Çocuklarımızın okullara dönebilmesi için çok daha yoğun bir çabayı gösterme...

Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 14:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Selçuk: 'Çocuklarımızın okullara dönebilmesi için çok daha yoğun bir çabayı gösterme... - Son Dakika
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