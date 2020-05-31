Son dakika haberi! Bakan Selçuk: "Covid 19 kapsamında engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla rehberler... - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Selçuk: "Covid 19 kapsamında engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla rehberler...

Son dakika güncel haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak için farklı engel gruplarına göre tematik olarak rehberler hazırlandığını söyledi.

Son dakika haberi! Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak için farklı engel gruplarına göre tematik olarak rehberler hazırlandığını söyledi.

Otizmli bireye sahip ailelere, 65 yaş üzeri yaşlılara, kronik hastalığı bulunan yaşlılara, özel gereksinimli bireylere ve işitme engelli bireyler ve ailelerine yönelik olmak üzere hazırlanan rehberlerden son olarak, otizmli çocuklara yönelik bilgilendirme amacıyla hem basılı hem de görsel çalışmanın tamamlandığını ve ilgili videonun sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını kaydeden Bakan Selçuk, otizmli bireyler için bilgilendirici videoların Türk İşaret Diline çevrildiğini belirtti. Otizmli ailelere yönelik rehberin de basım aşamasında olduğunu kaydeden Selçuk, "Korona virüs salgını sürecinde bilgiye ulaşma, bilgiyi edinebilme ile bilgiyi anlama her zamankinden çok daha büyük bir önem kazandı" diye konuştu.

Daha önce de özel ve resmi tüm kuruluşlarda kalan yaşlı ve zihinsel engelliler için rehberler hazırlandığını hatırlatan Selçuk, EBA TV'de yayınlan derslerin ve Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotlarının, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşaret Dili Tercümanları tarafından, Türk İşaret Diline çevrildiğini de vurguladı. Bakan Selçuk, ayrıca, "Yeni Koronavirüs Nedir?", "Yeni Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural" ve "Kovid-19 Nedir?" bilgilendirme videolarının görme engelliler için seslendirildiğini, işitme engelliler için de işaret dili anlatımı ile hazırlanarak Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında yayımlandığını kaydetti.

Otizmli çocuklar için yayımlanan videolarda çocukların dilinden mevcut durumda evde neler yapıldığına ilişkin bilgiler yer aldı. Videolarda şu ifadelere yer verildi:

"Bu sıralarda ailemle birlikte evdeyiz. Her gün yaptığımız şeyleri yapmıyoruz. Her zaman görüştüğümüz insanlarla görüşmüyoruz. Dışarıda yapmayı sevdiğim aktiviteleri yapamıyoruz. Korona virüs adında insanları hasta eden bir virüsten bahsediliyor. Ateş ve öksürüğe yol açtığı söyleniyor. Ancak annem ve babam evde benim için yeni bir program hazırladı. Evde yapmayı sevdiğimiz etkinliklere yenilerini ekledik. Evde iyi zaman geçirebiliyoruz. Daha çok oyun oynuyoruz. Virüsten korunmak için ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkıyorum. El dezenfektanı kullanıyorum ve dışarıda maskemi takıyorum. Okulum şu anda tatilde bu süreçte okula gitmeyeceğim, eğitimi evden bilgisayar ve internet aracılığı ile devam edebiliyorum. Bazen çok gergin ve agresif olabiliyorum. Bunu kontrol edemiyorum. Bu durumda ailem kendimi güvende hissettiriyor ve hep böyle sürmeyeceğini söyleyerek beni sakinleştiriyor. Güvenli şekilde; insanlara temas etmeden dışarı çıkabiliyoruz. Kimi zaman hava almak, yürümek bana iyi geliyor. İnsanlar kendilerini kötü hissedebilirler. Büyüklerimin haberleri dinlediklerinde ve bu konu ile ilgili konuştuklarında kaygılı ve gergin olduklarını hissedebiliyorum. Ben de bu konuyla ilgili çok soru sorabilirim agresif davranabilirim üzüntülü ve kaygılı görünebilirim." - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 02:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Selçuk: 'Covid 19 kapsamında engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla rehberler... - Son Dakika

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