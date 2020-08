Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek - Son Dakika

Bakan Selçuk: Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarda 8'inci ve 12'nci sınıflar hariç, 'destekleme' ve 'yetiştirme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen 'MEB Asistan' tanıtım toplantısına katıldı. Program 'MEB Asistan'ın tanıtım filmi gösterimiyle başladı. Ardından Türk özel sektör yapay zeka kuruluşu CBOT'un CEO'su Mete Aktaş, Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'MEB Asistan' ile ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından konuşan Bakan Selçuk, bütün dünyanın çok özel ve farklı bir dönemden geçtiğini belirterek, bu zor zamanlara uyum sağlayabilmenin toplumların kabiliyetini de gösterdiğini ifade etti. Bakan Selçuk, "Bizim uzaktan öğretim sürecinde yaptıklarımız, MEB'in bu sürece ne kadar hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlayabildiğini gösteriyor. Dünyanın her yerinde dijitalleşme adına 10 yıl sonra yapılması hedeflenen birçok iş 5-10 ay içinde yapılmak üzere kararlara dönüşüyor. 8-10 yıllık süreçlerde yapılması muhtemel denilen şeyler 8-10 aylık süre içerisinde yapılacak noktaya gelmiş bulunuyor. Bizim de bu duruma adapte olmamız ve bu konularda öncü olmamız şart, 2023 eğitim vizyonunun 2 yıl önceki dokümanının bu bakış açısını taşıdığını görürsünüz. 'Yeni normal' denilen kavramın aslında 2023 eğitim vizyonuyla eğitimsel olarak ifade edildiğini görme imkanımız olabilir" diye konuştu.

'MEB HAKKINDA HER TÜRLÜ SORUYA CEVAP VERECEK'Ar-Ge, inovasyon, dijital dönüşüm çalışmalarının 'MEB Asistan' ile devam ettiğini kaydeden Bakan Selçuk, önümüzdeki aylarda çok farklı konularda ve alanlarda bu yapay zeka temelli uygulamaların giderek hızlanacağını bildirdi. Bakan Selçuk, "18 milyon civarında öğrencisi olan, 1 milyondan fazla öğretmeni olan, velilerin söz konusu olduğu bir kamuoyunda bunun bu kadar rağbet görmesinin ayrı bir önemi var. Bu çerçevede yaptığımız çalışmaları MEB'in tüm süreçlerine yayma gibi bir avantaja da sahibiz, bunu giderek geliştirecek ve derinleştireceğiz. 'MEB Asistan' Milli Eğitim Bakanlığı hakkında her türlü soruya cevap verecek bir durumda. Birkaç hafta önce ben de bir soru sordum 'okullar ne zaman açılacak' diye; çünkü herkes bana soruyordu bu soruyu. Sonra cevaplara baktım, cevapları söylemeyim. Bu anlamda çocuklarımızın geleceğe ilişkin farkındalıklarını da geliştirmek durumundayız. Velilerimizin, öğretmenlerimizin iletişim dilini yeni çağın terminolojisine dönüştürmek durumundayız" ifadelerini kullandı.'YAPAY ZEKA PLATFORMUNU PAYLAŞACAĞIZ'Bakan Selçuk, bu tür çalışmaların eğitimde uygulamayla teori arasındaki uzaklığı kaldırdığına dikkat çekerek, bakanlık olarak yapay zekanın temelde olduğu dijital dönüşüm yolculuğunun yeni bir kilometre taşında olduklarını ifade etti. Bakan Selçuk, "Bu çalışmaları sınıfın içinde göreceksiniz. Sanal robotları, sanal asistanları, sohbet robotlarını eğitimde kullanıma dair çalışmalarımız başka şehirlerde de ekiplerle yürüyor. Kendilerine 'yapay zeka zümresi' adını veren ve yaklaşık 10 farklı ilden öğretmenlerimizin, yapay zeka uzmanlarının, bakanlık birimleriyle koordinasyon içinde oluşturduğu ekip çalışmalarını sürdürüyor. Yatayda ve dikeyde eğitimin birçok bileşenlerinin yapay zeka temelli olarak nasıl ele alınması gerektiğini ortaya koyuyorlar. Kendileri aynı zamanda MEB' in 2020- 2040 yapay zeka strateji dokümanı üzerinde de çalışıyorlar. MEB'in yapay zeka platformunu paylaşma imkanımız çok yakında gerçekleşecek" dedi.Bakan Selçuk, MEB Asistan'ın nasıl çalıştığını görmek için bazı sorular sordu. MEB Asistan'a "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun sorulması üzerine "Okullar 31 Ağustos' ta uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim okullar için 21 Eylül 'de başlayacaktır. Özel okullar kendi tercihlerine göre 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayacaktır" yanıtı alındı.'CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANIR'

Programın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Selçuk, bazı okulların 'destekleme' ve 'yetiştirme kursu' adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine "Devlet ve özel okullarda 8'inci ve 12'nci sınıflar hariç, 'destekleme' ve 'yetiştirme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanır. Ara sınıflarda tek bir okul alırsa cezai müeyyide uygulanır" dedi.