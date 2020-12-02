Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Eğitim-üretim-istihdam zinciri her geçen gün daha da güçleniyor - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mesleki eğitim alan öğrencilerimize yeni ufuklar açmaya devam ediyoruz. 'Eğitim-üretim-istihdam' zinciri her geçen gün daha da güçleniyor" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından mesleki eğitim konusunda paylaşımda bulundu. Selçuk, "Mesleki eğitim alan öğrencilerimize yeni ufuklar açmaya devam ediyoruz. 'Eğitim-üretim-istihdam' zinciri her geçen gün daha da güçleniyor. Eğitimi millet ödevi gören endüstri ve turizm alanlarındaki tüm paydaşlarımıza teşekkürler" dedi.Bakan Selçuk'un paylaşımında yer verdiği görselde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde 18 alanda, OSB dışında ise 16 alanda 6 bin ile 9 bin 646 lira arasında alana özgü öğrenci başına devlet teşviki ödendiği belirtildi. Halen OSB içindeki 46 okulda 39 bin 187, OSB dışındaki 166 okulda 62 bin 144 olmak üzere toplam 101 bin 331 öğrencinin eğitime devam ettiği kaydedildi.