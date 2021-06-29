Son dakika haberi... Bakan Selçuk: Fırsat adaleti sağlamak istiyoruz - Son Dakika

HAKKARİ'de toplu açılış törenlerine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Fırsat adaleti sağlamak istiyoruz. Adalet, herkese hak ettiğini verebilmektir. Eşitlik ise herkese aynı şeyi vermektir. Dolaysıyla biz adil olacağız. Kim ne hak ediyorsa biz onu ziyadesiyle verme noktasında çaba göstereceğiz" dedi.

Hakkari'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmutalip Özbek ile kurum amirleri karşıladı. Yeni Mahalle'deki Ahmed-i Hani Ortaokulu'nu ziyaret eden Bakan Selçuk, burada öğrencilerle sohbet ettikten sonra voleybol ve basketbol oynadı. Helikopterle daha sonra Hakkari'ye gelen Bakan Selçuk, valilik ziyaretinin ardından il ve ilçelerdeki eğitim yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Selçuk, "Hepiniz geleceğinize yönelik olarak çok daha da umutlanabilirsiniz, ümit vadebilirsiniz. Sizlerin parlak ve aydınlık bir geleceğe sahip olması için emin olun, gece gündüz çalışıyoruz. Burada yapılan çalışmaları daha yakından tanıdığımdan aslında ilmek ilmek örülen bir Hakkari kilimi gibi büyük bir emek, büyük bir çaba, büyük bir gayret var. Buradaki çalışmalar belki farkındasınız belki de değilsiniz ama Türkiye'nin gücünü artıyor. Buradaki çalışmalar sizlerin mutluğunu artırıyor" dedi.