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Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak

25.06.2021 13:30
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre BARTIN'da yapımı tamamlanan eğitim kurumlarının toplu açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortamlar hazırlamak gayemiz.

BARTIN'da yapımı tamamlanan eğitim kurumlarının toplu açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortamlar hazırlamak gayemiz. İstiyoruz ki çocuklarımız, sanat, spor, kültür ve bilim anlamında çok daha iyi yetişsinler, çok daha donanımlı olsunlar" dedi. Bakan Selçuk, törende kucağına alıp, sevdiği bebeği de gazetecilere gösterip, "Geleceğin milli eğitim bakanını tanıştırayım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bartın Valiliği ve Bartın Belediyesi ziyaretlerinin ardından Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisiyle devam eden törende, Bartın'daki okulların açılışı gerçekleştirildi. Bakan Selçuk, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle görüntülü konuşup, kurdele keserek, açılışı yaptı.

'GELECEĞE YATIRIM'Bakan Selçuk, öğrencilerin daha mutlu eğitim görmeleri için çabaladıklarını söyleyerek, "Hep birlikte çocuklarımızın daha şen yuvalarda, daha mutlu şekilde eğitim- öğretim görebilmeleri için el birliğiyle projeler yapıyoruz. Burada açacağımız okulların elbette çok teknik detayları var. Bunlarla sizleri sıkmak istemem ama emin olun ki öğretmenlerimizin daha mutlu olacağı, çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortamlar hazırlamak gayemiz. Çocuklarımızın okula severek, koşarak ve isteyerek gitmesi yine bizim arzularımız arasında. Tüm bunları yaparken istiyoruz ki çocuklarımız sanat anlamında, spor anlamında, kültür ve bilim anlamında çok daha iyi yetişsinler, çok daha donanımlı olsunlar. Bugün ilkokula başlayan çocuklar, 2040'a doğru çalışma hayatına atılacaklar ve bize soru soracaklar. 'Siz bizi neye hazırladınız?'. O günün dünyasındaki çok büyük farklılık, o günün dünyasındaki büyük değişimler tüm dünyayı sarsacak. Bu sarsıntıya hazır olmak için de ben görüyorum ki Bartın'ın büyük hazırlıkları var. Bartın'ın büyük bir motivasyonu var. Bizim bu okullarımızda ortaya çıkacak olan başarılar, çocuklarımızın ortaya koyacağı bilimsel projeler, çalışmalar, eğitimsel başarılar bunların hepsi de bu geleceğe yatırım olarak görülecektir" diye konuştu.Bakan Selçuk, Covid-19 sürecinde eğitimle ilgili yaşanan sorunları telafi edeceklerini de söyleyerek, "Covid-19 sürecinde esasen bazı sorunlarımız var, tüm dünyada olduğu gibi bizim de eksikliklerimiz var ama bizim vazifemiz bu eksiklikleri tamamlamaktır. Bu vesileyle 'Telafide ben de varım' çalışmasını başlatmış bulunuyoruz. İnşallah 5 Temmuz'da da asıl program başlayacak. Bu süreçte Bartın'ın da gerekli telafi hazırlığının yapılmış olduğunu görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın buralara verdiği önemin farkındayız. Eğitime verdiği önemin farkındayız. Biz de bu yolda arkadaşlarımızla ekibimizle beraber elimizden gelen gayreti, çabayı göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Açılışını yaptığı okulu da gezen Bakan Selçuk, kucağına aldığı bebeği severken, gazetecilere gösterip, "Geleceğin milli eğitim bakanını tanıştırayım sizlerle arkadaşlar" dedi.


Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak

Bartın Valiliği, Anadolu Lisesi, Ziya Selçuk, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Gayemiz, öğretmen ve çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortam hazırlamak - Son Dakika


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