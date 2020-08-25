Son dakika haberi! Bakan Selçuk: Giresun'da selden etkilenenler için 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, " Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için tüm kaynakların seferber edildiğini duyurdu. Bakan Selçuk, afetten etkilenen vatandaşlar için bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktarılacağını bildirdi. Selçuk, Psiko-sosyal Destek (PSD) ekiplerinin olayın yaşandığı andan itibaren sahada çalışmalara başladığını ifaede ederek, 60 kişiden oluşan PSD ekibi ile 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracının hizmet verdiğini kaydetti. Bakan Selçuk, "Vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ekiplerimiz, 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracımız ile Giresun'a bağlı Dereli ve Tirebolu ilçeleri ile civar köylerde faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca kayıp vatandaşlarımız için arama faaliyetleri devam ederken, kayıp ve vefat edenlerin yakınlarına PSD ekiplerimiz gerekli tüm desteği sunuyor" dedi.

Doğal afetten etkilenen vatandaşların acılarını dindirmek için başta psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacı olmak üzere oluşturulan ekiplerin var gücüyle çalıştığını ifade eden Bakan Selçuk, "Ekiplerimiz vatandaşımız ile bire bir temasa geçiyor. Yapılan çalışmalar ve incelemeler sonrasında ihtiyaç sahibi hanelerimizin sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlandırılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -