AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kısa Çalışma Ödeneği' süresinin 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan 'Kısa Çalışma Ödeneği' mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 00:50 - Kaynak: DHA
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