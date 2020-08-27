Son dakika haberi! Bakan Selçuk: "MEB olarak ulusal ve uluslararası akredite sertifiklarını çok önemsiyoruz"
Son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un toplantının yapıldığı salona gelmesi Tanıtım videosu Öğretmenlerin video konferans aracılığıyla konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüde konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un toplantının yapıldığı salona gelmesi
Tanıtım videosu
Öğretmenlerin video konferans aracılığıyla konuşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüde konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile CİSCO Network Akademi iş birliğinde düzenlenen mesleki gelişim programında konuştu. (1)
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