Son dakika haberi | Bakan Selçuk: "Mevsim koşulları ne olursa olsun EBA Mobil Destek ekiplerimizle yollardayız"
16.01.2021 20:12
Son dakika gündem haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda EBA Mobil Destek ekipleriyle öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda EBA Mobil Destek ekipleriyle öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.
Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Uzaktan eğitimde gidilmemiş tek bir yer, dokunulmamış tek bir çocuk kalmasın diye mevsim koşulları ne olursa olsun EBA Mobil Destek ekiplerimizle yollardayız. Siz yeter ki isteyin çocuklarım, biz her daim yanınızdayız. Yollardaki tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkürler."
(Ali Nargüner/İHA)
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