Son dakika haberi! Bakan Selçuk, okullardaki ilk günün heyecanını sosyal medyada paylaştığı videoyla duyurdu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, " Türkiye'de okullar böyle açıldı. Herkesin dikkatiyle, herkesin ilgisiyle, hepimizin sorumluluk bilinciyle ve çocuk sevgisiyle" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden 21 Eylül Pazartesi günü başlayan yüz yüze eğitimle ilgili bir paylaşımda bulundu. Videolu paylaşımında Bakan Selçuk, birinci sınıf ve okul öncesi eğitim gören öğrencilerin okul bahçelerindeki görüntülerini paylaştı. Ayrıca videoya, geçtiğimiz sene okullarda, yeni okul zili olarak çalması için bestelenen 'Aç Kapıyı Bekle Bizi' şarkısı eşlik etti. Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de okullar böyle açıldı. Herkesin dikkatiyle, herkesin ilgisiyle, hepimizin sorumluluk bilinciyle ve çocuk sevgisiyle" ifadelerine yer verdi.

(İHA)