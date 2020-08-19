Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Okullarımızın kapılarını 21 Eylül'de açma çabasındayız - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Okullarımızın kapılarını 21 Eylül'de açma çabasındayız

Son dakika haberleri: MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da Covid-19'a karşı önlemlerini alan ilkokula 'Okulum Temiz' belgesini verdi.

Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Okullarımızın kapılarını 21 Eylül'de açma çabasındayız, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da Covid-19'a karşı önlemlerini alan ilkokula 'Okulum Temiz' belgesini verdi. Bakan Selçuk, "İnşallah 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak olan okullarımızın kapılarını 21 Eylül'de de yeniden açmak konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz" dedi.

Bakan Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği, 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nda yer alan kriter ve önlemleri yerine getiren Ankara Pursaklar'daki Gümüşoluk İlkokulu'nda düzenlenen 'Okulum Temiz' belgesi takdim törenine katıldı. Bakan Selçuk, sınıfları gezerek, okulda Covid-19'a karşı alınan önlem ve tedbirleri inceledi. Bakan Selçuk, daha sonra hijyen noktasında ellerini dezenfekte ettikten sonra Okul Müdürü Serkan Kara'ya belgeyi takdim etti. Okulun bahçesinde yer alan 'sera beceri' atölyesini gezen Bakan Selçuk, daha sonra hava şartları el verdiğinde açık alanda eğitim yapılabilecek okulun orman sınıfında gazetecilere açıklama yaptı.

'GEREKLİ HAZIRLIKLARI YAPTIK'Bakan Selçuk, çocukların okula dönebilmesi için aynı özveriyi, çabayı çok daha yoğun bir biçimde gösterme zamanı olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, kolları sıvayarak bütün Türkiye'de okulların açılmasına yönelik gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade ederek, "İnşallah 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak olan okullarımızın kapılarını 21 Eylül'de de yeniden açmak konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz. Bu çabalarımız tümüyle verilere, bilimsel bulgulara dayalı olarak Bilim Kurulunun, Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu tablolara bakarak çok dikkatli bir biçimde verilecek kararlar. Bütün bu adımları atarken diğer kurumlarımızla işbirliği içerisindeyiz. Bu kararlar MEB'in tek başına alacağı kararlar değil, bütün toplumu çok derinden etkileyen ve toplumun çok farklı kesimlerini dikkatle ilgilendiren hususlar. İstişare içerisinde fikirleri paylaşarak kararlar almaya çalışıyoruz. Bu çerçevede 27 Temmuz TSE ile beraber Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın şemsiyesi altında 'hijyen geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme işbirliği' protokolünü yaptık" diye konuştu.'2 BİN DENETMEN EĞİTİM ALDI'Bakan Selçuk, 21 Eylül'de ders zilinin çaldığı andan itibaren öğrencilerin hangi alanda nasıl davranacakları, ne yapacakları, bir okulun hangi mekanında ne yapılacağı, öğretmenler ve okul yöneticilerinin alması gereken tedbirleri ve takip edilmesi gereken önlemleri ayrıntılı olarak ortaya koyup simülasyonlarını yaptıklarını aktardı. Bakan Selçuk, "Bunları ayrıntılı olarak ortaya koymamızın nedeni bütün okullarımızda 'okulum temiz' belgesinin alınabilmesi için bir altyapı kurmaktı. Bu bağlamda bir kılavuz yayınladık. Aynı kılavuzun öğrenci, veli, yönetici ve öğretmen bilgilendirme rehberini hazırladık. Bütün bunlar okullarımızda takip edilecek. 2 bin denetmenimiz eğitimlerini aldı. Bu denetmenlerimiz okulların hazır olup olmadığı konusunda hangi tedbirlerin alındığı, hangi okulun ne tür ihtiyacı olduğu konusunu belirli kontrol listelerine dayalı olarak ortaya koyuyorlar" dedi.'YAZILIMLA TAKİP EDECEĞİZ'Bakan Selçuk, aynı zamanda öz denetim de beklediklerini belirterek, "Okulların öz değerlendirme yapmasını istiyoruz. Öğretmenimizin, çocuklarımızın sağlığını biz önemsedikçe velilerimizin de okullara olan güveninin artacağından eminiz. Bir okul gerekli koşulları sağladı ve belgeyi aldı, burada işlem bitmiyor. Bu bir süreç ve sürdürülebilirlik meselesi çok önemli. Bir okulun bir kere temiz olması yetmiyor. Bunu takip etmek için bir yazılım hazırladık. Bu yazılım marifetiyle bütün okullarımızın hangi durumda olduğunu kontrol etmemiz söz konusu olacak" dedi.'BUNU BİNLERCE OKULUMUZ TAKİP EDECEK'Çocukların uyum eğitimi ve sonrasında neyi nasıl yapacaklarına dair rehberliğe ihtiyaçları olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, o yüzden çocuklar, veliler, öğretmenler için sürdürülebilir bir bakış açısına sahip olduklarını bildirdi. Bakan Selçuk, "Dezenfektan ve maske temini de söz konusu. Kendi potansiyelimize güvendiğimiz için maske, dezenfektan, hijyen malzemeleri konusunda bir endişemiz yok. Bu üretimleri kendi kurumlarımızda yapabiliyoruz. Okullar açılmazsa biz neyi kaybederiz neyi kazanırız konusunda çok ciddi düşüncelere ihtiyacımız var. Bu anlamda bilim insanlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Okullar açılmadığında öğrencilerin öğrenme kayıpları nereye doğru evirilecek, bu kayıplar uzun sürerse ileride bizi hangi riskler bekliyor, tedbirleri ne olmalıdır bütün bunlarla ilgili düşünüyoruz. Bu belgeyi başlangıç olarak bu okulumuza verdik. Bunu binlerce okulumuz takip edecek. Çocuklarımızın okul özlemini gidereceği ve bizleri gülen gözlerle bekleyeceği günlere hasretiz. Bu çalışmalar konusunda sadece buranın değil, bütün Türkiye'nin hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu ifade etmekten memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.'HANGİ KADEMELERDE RİSKİN OLMADIĞI SÖYLENİRSE ONU AÇARIZ'Soruları da yanıtlayan Bakan Selçuk, 21 Eylül'de açılması planlanan okulların hangi kademelerde açılacağı sorusuna, "'Şu kademeler açılır' noktasında kesin kanaat hiçbir zaman ortaya koymuyoruz. Her gün Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz. Çalışmalar her gün devam ediyor. Bize şu kademelerde riskin olmadığı söylenirse o kademelerde açarız" dedi.Seyreltilmiş müfredatla ilgili soru üzerine Bakan Selçuk, "Burada önemli olan ilkesel olarak çocuklarımızın mesafelerine uygun bir şekilde ve öğretmenlerimizin herhangi bir sıkıntı yaşamayacağı bir şekilde; müfredatın öğretim programları içeriğinin öngörülen zaman dilimlerine sığacağı şekilde bir seyreltmeden söz ediyoruz. Mekansal ve müfredat olarak bir seyreltme söz konusu. Burada çocuklarımız açısından da bir seyreltme söz konusu. Bunun oranı, miktarı, zamanlamasını da bize zaman gösterecek" açıklamasında bulundu.'ERİŞİMLE İLGİLİ SORUN YOK'Uzaktan eğitimin devamıyla birlikte öğrenciler arası fırsat eşitliği makasının giderek açıldığı konusundaki endişelerin hatırlatılması üzerine Bakan Selçuk, "Dünyada video konferans sistemleriyle canlı ders verebilen ilk 3 ülkenin içerisindeyiz. Yaptığımız işin milyonlarca öğrencimiz açısından başarıyla ortaya konulduğu bir durum var. Erişemediğimiz öğrenciler olduğunu da biliyoruz, farkındayız ve bunun için de çalışmalar yapıyoruz. Fırsat eşitliğinden ziyade, fırsat adaleti kavramını ortaya çıkarıyoruz. Bizim her çocuğumuza ulaşmakla ilgili bir sorumluluğumuz var. Milyonlarca kitap dağıttık bir grup çocuğumuza, bunu biz erişimde avantaj sağlamak için yaptık. Çocuklarımızın çok büyük bir oranda erişimle ilgili sorunu yok. Bazı ekonomik sorunlardan dolayı erişimi olmayan bölgeler var. Onlarla ilgili de alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz" dedi.'TEMASSIZ OYUNLAR KİTAPÇIĞI HAZIRLADIK'MEB tarafından hazırlanan teneffüslerde oynanacak temassız oyunlar çalışmasıyla ilgili Bakan Selçuk, "Bizim kültürümüzde oyunlar inanılmaz zengin. Bütün Türk coğrafyasında tarihsel olarak hangi oyunlar oynanmış, günümüz oyunları nelerdir, dünyada evrensel olarak dikkat çeken öğrenmeye katkı sağlayan oyunlar nelerdir diye bir çalışma yaparak binlerce oyunun listesini çıkardık. Sonra bu oyunların içerisinden seçim yaptık. Yakın temas gerektirmeyen ve müfredatımızın içeriyle ilgili olabilecek oyunları seçip, 'Temassız Oyunlar Kitapçığı' adında bir kitapçık hazırladık. Bütün öğretmenlerimize, okullarımıza, velilerimize ulaştırabileceğimiz bir doküman haline geldi. Bütün Türkiye'ye yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.'HES KODUYLA DENETİM'Bakan Selçuk, ailesinde risk grubu olan çocukların okula gidip gitmeyeceği konusunda "Hukukçularımız çalışıyor. Mücbir sebeplerin olduğu durumlarda mevcut hukuksal alt yapı değerlendiriliyor. Biz bu çalışmanın sonlanmasını bekliyoruz. Esnek bir bakış açımız var, mücbir sebepler dikkate alınarak. Daha sonra da açıklayacağımız tüm öğrenci, veli, öğretmen, servis görevlilerinin HES kodu vasıtasıyla bir yazılım üzerinden denetlenebilmesi ve okul müdürümüzün cep telefonuna bunun iletilmesi için bir alt yapıyı hazırladık. Bunun ayrıntılarını önümüzdeki haftalarda paylaşacağız" dedi.'MÜKTESEP HAKLARI GÖRMEZLİKTEN GELEMEYİZ'Üniversite sınavına girecek 12'nci sınıf öğrencilerinin müfredatta hangi konulardan sorumlu olacağı konusuna ilişkin Selçuk, gerekli düzenlemelerin yapılacağına anlattı. Bakan Selçuk, "Prensip olarak hep vurguladığımız şey çocuklarımızı mağdur etmemek. Müktesep hakları görmezlikten gelmeyiz. Burada bazı ana kararlara ihtiyacımız var. Bu kararlar çıktığında biz çocuklarımızın hangi konulardan sorumlu olacağına dair açıklamalarda bulunuruz. Nasıl bir önceki dönem çocuklarımızın beklentisi üzerinde bir iyileştirme yaptık bu çocuklarımız için de gerekeni yaparız. Çocuklarımız derslerine devam etsinler" diye konuştu.Gelişim kursu adı altında eğitim veren özel eğitim kurslarında da aynı kuralların geçerli olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, uzaktan eğitim konusunda özel okulların da birtakım kararlar ortaya koymasını beklediklerini ifade etti. Selçuk, özel okullarda velilerin haklı taleplerinin dikkate alınmasının şart olduğunu vurguladı.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından tahtaya 'okulları birlikte açacağız' yazarak, "İşin özeti bu. Okulları açmak için çalışmaları birlikte yürüteceğiz ve kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Ziya Selçuk, Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 14:30

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Okullarımızın kapılarını 21 Eylül'de açma çabasındayız - Son Dakika
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