Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Okulların çarşı ve sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Okulların çarşı ve sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk

04.11.2020 14:27
Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Okulların çarşı ve sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların tatil yerlerinden, çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların tatil yerlerinden, çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk" dedi.

Gaziantep'te, 'Okulum Temiz Projesi' sertifika töreni Akkent Kongre merkezinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı törene Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, okul müdürleri ve öğretmenler de yer aldı.

Okulların tatil yerlerinden, sokaktan, çarşı ve pazar yerlerinden daha güvenli olduğunu ispat etmek için fırsatlarının olduğunu ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu: "Bizim koronavirüs süresince yaptığımız her işin bir simülasyona, modellemeye bağlı olduğunu analizler yaparak bu işleri yaptığımızı hususen belirtmek isterim. Tek bir çocuğumuzun, öğretmenimizin zarar görmesi bizi yaralar. Bundan dolayı adım adım öğretmenlerimizi ile birlikte 'Okulum Temiz' projesini yürütüyoruz. Denetmenlerimiz okulları tek tek dolaşıp her okulun durumuna bakıp, gereken neyse bunları yapıyorlar. Çok büyük emek veriyorlar. Bu işi nasıl daha iyi yaparız diye görüşüyoruz. Salgının yükselişte olduğu bu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların tatil yerlerinden, sokaktan, çarşı ve pazar yerlerinden niye daha güvenli olduğunu ispat etmek için fırsatımız oldu. Okulum temiz belgesini öğrencilere, öğretmenlere, servisçilere, kantincilere yolu okuldan geçen geçmeyen herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Okullarla ilgili velilerimizin beklentisini çok daha yüksek seviyede karşılayacak noktaya geleceğiz. Biz okullar açılırsa velilerin yüzde 34 oranında katılım göstereceği söylendi. Ama yüzde 80'leri aşan bir katılım var."VARANK:  HİJYEN ŞARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ, ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL KILAVUZUNU HAZIRLADIKSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise bakanlık olarak 'Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu' hazırladıklarını ve bu kılavuzun diğer sektörlerde de büyük ilgi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Koronavirüs salgını sonrası Sanayi ve Teknoloji bakanlığı olarak etkin çözümler geliştirmeye odaklandık. Türk Standartları Enstitümüz aracılığıyla da günlük hayata doğrudan dokunan yenilikçi işlere imza attık. Değişen şartlara göre ihtiyaçları hızlıca tespit ettik, çözüm önerileri geliştirdik. Bu sayede de pek çok vizyoner uygulamayı zaman kaybetmeksizin hayata geçirdik. İlk aşamada üretim tesisleri için alınması gereken tedbirleri belirledik. Sanayi kuruluşlarımız için Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu yayımladık. Kılavuzda yer alan standartları sağlayan ve süreçlerini buna uygun yürüten işletmeleri bize başvurmaları halinde denetliyoruz. Denetimi başarıyla geçen firmalara da Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi veriyoruz. Sanayi için başlattığımız bu politika, diğer sektörlerde de büyük ilgi gördü. Biz de kılavuza yeni alanlar ekleyip turizm ve hizmetler sektörlerini çalışmalarımıza dahil ettik. Bakanlığımız iş birliği içinde çalıştı ve eğitim kurumlarına yönelik Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladık. Kılavuzda okula girişte hangi kontrollerin yapılacağı, sınıflarda sıra dizilimi ve yerleşim planı detayları, havalandırmanın nasıl sağlanacağı, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında, uygun alanın belirlenip ilgili kişilerin izole edilmesi gibi farklı konularda kuralları belirledik. Servisler, derslikler, oyun alanları, laboratuvarlar, öğretmen odaları ve yemekhaneler gibi tüm yerlerde hijyenik koşulların sağlanıp planlı olarak sürdürülmesini amaçladık. Uygulamaya geçen devlet okulları Milli Eğitim Bakanlığımıza, özel okullarsa TSE'ye başvurdular. Ekiplerimiz bu okulları yerinde denetleyip kontrol ve belgelendirmesini yaptılar. Uygulama aşamasını başarıyla geçen okulları da 'Okulum Temiz' belgesiyle belgelendirmeye başladık."

Konuşmaların ardından denetimden geçen okulların müdürlerine 'Okulum Temiz Projesi' kapsamında sertifikaları verildi.


Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Okulların çarşı ve sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk
Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Okulların çarşı ve sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk
Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Okulların çarşı ve sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk
Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Okulların çarşı ve sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk
Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Okulların çarşı ve sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk
Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Okulların çarşı ve sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk

Mustafa Varank, Ziya Selçuk, Pazar, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Okulların çarşı ve sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk - Son Dakika


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