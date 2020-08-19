Son dakika haberi... Bakan Selçuk: "Okulların sürekli temizliğinin takibi için bir yazılım hazırladık"
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gümüşoluk İlkokulu'nda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" takdim törenine katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gümüşoluk İlkokulu'nda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" takdim törenine katıldı. Bakan Selçuk, açıklamalarda bulundu. (3)
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 14:04
Kaynak: AA
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