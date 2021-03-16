Bakan Selçuk: "Sektörün ihtiyacı neyse bizim müfredatımızın önemli kısmı odur" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Sektörün ihtiyacı neyse bizim müfredatımızın önemli kısmı odur"

"Mesleki ve teknik eğitimi her gün biraz daha ileriye götürmek mecburiyetindeyiz"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İhtiyaç ve talepleri karşılayacak adımları atmaya devam etmek, bu köprüyü işler ve sağlam kılmak istiyoruz. Bu çerçevede mesleki faaliyetlerimizi sektörün ihtiyacı neyse bizim müfredatımızın önemli kısmı odur şekilde ifade edeceğimiz bir anlayışla yeni bir dönemi de başlattık" açıklamalarında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Birliği arasında Dış Ticaret Meslek Liseleri Ortak Protokol'ü imzalandı. Ticaret Bakanlığı binasında düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle katıldı. Programda konuşan Bakan Selçuk, "Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile dış ticareti geliştirmek için, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi konusunda bir iş birliği oluşturmak üzere bir araya gelmek bulunuyoruz. Amacımız ülkemizin müreffeh yarınlarına katkı sağlayacağına inandığımız, ihracatın niceliğine ve niteliğine yetişmiş iş gücüyle katkı sunmak. Mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek alana sahip, gelişen teknolojilere hızlı ve etkin şekilde uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine aktif şekilde katılabilen yetiştirebilecek bir yapıyı tamamlamak üzere 2023 eğitim vizyonu ilkelerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada iş dünyasının deneyimlerinden kaynaklarından yararlanmayı, onlarla sahip oldukları gücü birleştirmeyi önemsiyoruz. İhtiyaç ve talepleri karşılayacak adımları atmaya devam etmek, bu köprüyü işler ve sağlam kılmak istiyoruz. Bu çerçevede mesleki faaliyetlerimizi sektörün ihtiyacı neyse bizim müfredatımızın önemli kısmı odur şekilde ifade edeceğimiz bir anlayışla yeni bir dönemi de başlattık" dedi.

"Mesleki ve teknik eğitimi her gün biraz daha ileriye götürmek mecburiyetindeyiz"

Dış ticaret alanında öğrenim gören öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırmasına yönelik çalışma başlatıldığını vurgulayan Bakan Selçuk, "Böylece dış ticaret sektörünü nitelikli insan gücü ihtiyacını okul ile özel sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve alan öğretmenlerimizin yeterliliklerini de artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dış ticareti Cumhuriyet'ten günümüze kadar çeşitli aşamalardan geçmiş ve uygulanan politikalar dışa açılmanın bir geliri olarak küresel ekonomiye entegrasyon çerçevesinde de gerçekleşmiştir. Muhasebe ve finansman alanında 2 bin 484 öğrenciye 4 bin 6 öğretmen ile eğitim veriyoruz. İş birliği protokolümüzde eğitim verdiğimiz bir diğer taraf ise Dış Ticaret Ofis Hizmetleri'dir. Bu kapsamda da dış ticaretin öne çıktığı İstanbul, İzmir, Gaziantep, Mersin illerimizde toplam 6 okulda 305 öğrencimiz eğitim almakta ve 63 öğretmenimiz de görev yapmaktadır. Bu iş birliğinin tarafları olarak çok iyi biliyoruz ki ekonomik ve sosyal kalkınmada kilit rol oynayan mesleki ve teknik eğitimi her gün biraz daha ileriye götürmek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.