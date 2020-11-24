Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan Başöğretmen paylaşımı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan Başöğretmen paylaşımı
24.11.2020 14:27
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrencilere alfabeyi öğrettiğinin tasvir edildiği bir tabloyu paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrencilere alfabeyi öğrettiğinin tasvir edildiği bir tabloyu paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlıktaki bu fotoğraf çok uzun yıllardır burada. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim anlayışıyla öğretmenliğin her zaman, her yerde yapılabileceğini çok güzel yansıtıyor. Bugün çocuklarımız, velilerimiz adına meslektaşlarımı kutlamak isterim. Günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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