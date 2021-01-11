Yunus Emre Ortaokulunda İstiklal Marşı okunması
İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'in açıklaması
Öğrenci röportajı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Kırşehir'deki okullarda da saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu. Merkez Yunus Emre Ortaokulundaki törene Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, okul müdürü İhsan Yavuz öğretmenler ve veliler katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı - Son Dakika