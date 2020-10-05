Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika gündem haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "12 Ekim Pazartesi tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "12 Ekim Pazartesi tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz."
-İHA-
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