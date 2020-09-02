Son dakika haberi! Bakan Selçuk, uzaktan eğitim için 81 ilde kurulan EBA destek noktalarını tanıttı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Selçuk, uzaktan eğitim için 81 ilde kurulan EBA destek noktalarını tanıttı Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evlerinden uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) faydalanmalarını sağlamak için okullar ve kurumlarda EBA destek noktaları oluşturduklarını belirterek, "81 ilimizde şu anda 1420 EBA destek noktası kurulmuş durumda.

Son dakika haberi! Bakan Selçuk, uzaktan eğitim için 81 ilde kurulan EBA destek noktalarını tanıttı Açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evlerinden uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) faydalanmalarını sağlamak için okullar ve kurumlarda EBA destek noktaları oluşturduklarını belirterek, "81 ilimizde şu anda 1420 EBA destek noktası kurulmuş durumda. Bu sayı çok yakın bir zamanda 5 bin 200'e çıkarılacak." dedi.

Bakan Selçuk, Mamak Ahmet Kabaklı Ortaokulu'nda katıldığı programda, 81 ilde kurulan EBA destek noktalarını tanıttı.

Türkiye'de ve dünyada, salgın sebebiyle eğitim faaliyetlerinin büyük bir dönüşüm geçirdiğini ve uzaktan eğitim gündeminin temel maddesi haline geldiğini ifade eden Selçuk, bugünlerde uzaktan eğitimin ne şartlarda ve hangi araçlarla yapılacağının tüm dünyada tartışıldığını vurguladı.

Selçuk, uzaktan eğitimde çözümler geliştirmenin önemine işaret ederek, "Uzaktan eğitime dair ürettiğimiz her çözüm, yarınımızı şekillendirecek, bu nedenle şu anda kullandığımız mecralar ve araçlar çok önemli." ifadesini kullandı.

Hızla harekete geçerek başlattıkları ve olumlu sonuçlar aldıkları uzaktan eğitim sürecini haziran ayında tamamladıklarını ve 31 Ağustos itibarıyla da tekrar başlattıklarını hatırlatan Selçuk, "EBA TV ders programlarımızı ve canlı sınıf bağlantıları için saatlik programlarımızı tüm öğrenci velilerimizin ve öğretmenlerimizin cep telefonlarına kısa mesajla ulaştırdık. EBA internet sayfamızın sağ alt bölümünde yer alan EBA Asistan ve 'uzaktanegitim.meb.gov.tr' internet adresimiz uzaktan eğitim sistemlerimize dair tüm sorulara anında anında cevap vermek üzere hizmetinizdedir." diye konuştu.

Bakan Selçuk, 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek olan uzaktan eğitim ders programının öğrencilerin uyum ve pekiştirme sürecine uygun olarak yapılandırıldığını, EBA TV yayınlarında bu nedenle geçen yılın ders ünitelerinden başlangıç yapıldığını aktardı.

EBA internet portalının alt yapısını yaklaşık 1 milyon öğrencinin eş zamanlı girişine imkan sağlayacak şekilde güçlendirdiklerini bildiren Selçuk, bu oranı çok yakında çok daha yukarılara taşıyacaklarını söyledi.

Canlı sınıflara erişimde sorun yaşayan öğrencilerin ve velilerin, okul yönetimlerine ulaşmalarını isteyen Selçuk, "Ayrıca, EBA Asistan'ın tüm soruların cevaplarını vermek üzere 7/24 hazır olduğunu da buradan tekrar hatırlatmak isterim." dedi.

Bakan Selçuk, bu ülkede yaşayan her çocuğun çok önemli olduğunu, her birinden kendilerini mesul hissetlerini, onların derdini kendi dertleri bildiklerini dile getirdi.

Uzaktan eğitim sürecinde teknolojiye erişim eksikliği ve internet bağlantısı sorunu yaşayan öğrencilerin bulunduğuna işaret eden Selçuk, televizyonda her çocuğun erişimi için ihtiyaç duyulan içeriğin bulunduğunu ancak buna ilave olarak internet desteğini de vermek istediklerini belirtti.

Selçuk, öğrencilerin uzaktan eğitimden nasıl faydalanacağı konusunda herkesin endişelendiğini, endişelerin giderilmesi için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olduklarını anlattı.

Öğrenciler, bir yazılımla en yakın EBA destek noktasını bulabilecek

Kırsal bölgelerde belirli imkanlara sahip olmayan ve birlikte okul çağında birden fazla çocuğu olan velilerin çocuklarının EBA TV'yi izlemeleri için birtakım çözümler ürettiklerinin altını çizen Ziya Selçuk, EBA destek noktalarının bu çözümlerden biri olduğunu belirtti. Selçuk, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Evlerinden uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerimizin EBA'dan faydalanmalarını sağlamak için okullarımız ve kurumlarımızda EBA destek noktaları oluşturduk. 81 ilimizde şu anda 1420 EBA destek noktası kurulmuş durumda. Bu sayı çok yakın bir zamanda 5 bin 200'e çıkarılacak. EBA destek noktasında öğrencilerimize dijital eğitim araçları ve geniş bant internet erişimi sunacağız.

Bu alanlar okullarımızın tespit ettiği, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan tüm öğrencilerimiz tarafından kullanılabilecek. Öğrenmesi daha da gelişsin diye teknoloji erişiminde öğrencilerimize destek olmuş oluyoruz. Televizyon içeriği öğrenciler tarafından çok rahatlıkla erişilebilir durumda. Öğrencimiz, EBA destek noktasına giderse burada uzaktan eğitimini almış olabilecek."

Selçuk, öğrenci ve velilerin en yakın EBA destek noktasını bulması için bir yazılım hazırladıklarını bildirerek, bu yazılımla öğrencilerin en yakın EBA destek noktası hakkında bilgilendirileceğini anlattı.

EBA destek noktalarının Bakanlığa bağlı okul ve diğer kurumlarda yer aldığına dikkati çeken Selçuk, "EBA destek noktasında, ihtiyacı olan öğrencilerin belirli bir planlama dahilinde gruplar halinde, dönüşümlü olarak bilgisayar ve internet kullanımları sağlanacak." dedi.

Bakan Selçuk, öğrencilerin EBA destek noktalarını kullanımı konusunda şöyle konuştu:

"Öğrencilerin EBA destek noktasına giriş ve çıkışları, öğrencilerin sınıf seviyelerine uygun, birbirleriyle çakışmayacak ve yığılma olmayacak şekilde planlanacak.

Öğrencilerin bilgisayar kullanım süreleri ise bir canlı ders süresinden az olmayacak şekilde planlandı. Elbette tıpkı okullarımızda olduğu gibi bu alanlarda da hijyen şartlarının sağlanması önceliğimiz olacak. Ne diyoruz? Önce çocuklarımızın, önce öğretmenimizin sağlığı ve risk varsa biz yokuz diyoruz. Bu alanlar kullanım öncesi ve sonrasında temas edilen tüm yüzeylerle birlikte dezenfekte edilecek. EBA destek noktasında teknik işlemlerin yürütülmesi için en az bir öğretmen ya da teknik personel görevlendireceğiz.

Görevli personelimiz, siperlik, iş önlüğü ve eldiven kullanırken öğrencilerimizin bireysel kullanımı için maske ve kulaklık temini yapılacak. Ayrıca mesafe kuralları gereği, destek noktamızın kapasitesine uygun olarak aynı anda belirli sayıda öğrencinin bulunmasına da dikkat edilecek.

EBA destek noktası olarak kullanılan alanların temizlik ve hijyenini sağlamak amacıyla personel de görevlendireceğiz."

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecine dahil olmayan öğrencinin kalmaması için oluşabilecek her türlü ihtiyacı düşündüklerini ve karşılamaya çalıştıklarını vurguladı.

EBA destek noktalarının bu konuda büyük bir ihtiyacı karşılayacağını ifade eden Selçuk, "Öğrencilerimiz bulundukları mahaldeki en yakın EBA destek noktasının bulunduğu yeri, 'uzaktaneğitim.meb.gov.tr' adresinden öğrenebilirler." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasının ardından Muş, Adana, İstanbul ve Sivas'taki EBA destek noktalarına canlı yayınla bağlandı, öğrenci ve öğretmenleri selamladı ve tüm illerdeki EBA destek noktalarının sembolik açılışlarını gerçekleştirdi.

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Selçuk, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 15:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Selçuk, uzaktan eğitim için 81 ilde kurulan EBA destek noktalarını tanıttı Açıklaması - Son Dakika

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