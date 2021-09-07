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Bakan Soylu, AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri ile görüştü - Son Dakika

Bakan Soylu, AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri ile görüştü

07.09.2021 10:19

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri Oliver Varhelyi'yi kabul etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri Oliver Varhelyi'yi kabul etti. Basına kapalı yapılan heyetler arası görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri, sınır güvenliği ve Afganistan'da yaşanan son gelişmelerin neden olacağı göç baskısı gibi konuların ele alındığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Soylu, AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri Varhelyi ve beraberindeki heyeti Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kabul etti. Bakan Soylu, programdan önce misafir heyete GAMER salonunu tanıttı ardından basına kapalı olarak heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri, göç, sınır güvenliği ve Afganistan'da yaşanan son gelişmelerin neden olacağı göç baskısı gibi konuların ele alındığı öğrenildi.

Öte yandan görüşmede İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş hazır bulundu.

Bakan Soylu, AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri ile görüştü
Bakan Soylu, AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri ile görüştü
Bakan Soylu, AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri ile görüştü
Bakan Soylu, AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri ile görüştü
Bakan Soylu, AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri ile görüştü
Bakan Soylu, AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri ile görüştü
Bakan Soylu, AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri ile görüştü
Bakan Soylu, AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri ile görüştü
Bakan Soylu, AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri ile görüştü

Süleyman Soylu, Avrupa Birliği, Oliver, GÖÇ, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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