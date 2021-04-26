Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, "Kahraman Jandarma 'mız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında; Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır El Yapımı Patlayıcı düzeneği ele geçirildi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır EYP ele geçirildiğini açıkladı.

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Bakan Soylu açıkladı: '50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır EYP ele geçirildi' - Son Dakika

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