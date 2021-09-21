Son dakika haberi: Bakan Soylu, Alman mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dostum Sayın Horst Seehofer ile gerçekleştirdiğimiz samimi telefon görüşmesinde; Afganistan'daki güncel gelişmeler, terörle mücadele, göç ve stratejik güvenlik alanlarında iş birliği konularını değerlendirdik ve bu konularda iki ülke arasında karşılıklı atılacak adımları ele aldık" dedi.