İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dostum Sayın Horst Seehofer ile gerçekleştirdiğimiz samimi telefon görüşmesinde; Afganistan'daki güncel gelişmeler, terörle mücadele, göç ve stratejik güvenlik alanlarında iş birliği konularını değerlendirdik ve bu konularda iki ülke arasında karşılıklı atılacak adımları ele aldık" dedi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi: Bakan Soylu, Alman mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika