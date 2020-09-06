Son dakika haberi... Bakan Soylu: Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)
Son dakika habere göre BAKANLIKTAN AÇIKLAMAİçişleri Bakanlığı'nca operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında;
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'nca operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (JİHA), Atak Helikopteri desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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