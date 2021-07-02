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Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Biz ülkeyi bu noktaya kadar getirdik, çok daha iyi bir noktaya götürebileceğinize inancımız tamdır" - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Biz ülkeyi bu noktaya kadar getirdik, çok daha iyi bir noktaya götürebileceğinize inancımız tamdır"

02.07.2021 22:47

Son dakika haberler: Bakan Soylu: "Biz ülkeyi bu noktaya kadar getirdik, çok daha iyi bir noktaya götürebileceğinize inancımız tamdır" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yüz yıllar öncesinden yaptıkları ile bugün sizin hayatınıza katkı veren insanlar var.

Bakan Soylu: "Biz ülkeyi bu noktaya kadar getirdik, çok daha iyi bir noktaya götürebileceğinize inancımız tamdır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Yüz yıllar öncesinden yaptıkları ile bugün sizin hayatınıza katkı veren insanlar var. Rol modellerinizi onlardan seçin"

"Ülkenize ve milletinize güvenin ve bizden çok daha iyisini yapın"

Bakan Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak" programına katıldı

ANKARA - 'Yarın Çok Genç Olacak' programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz ülkeyi bu noktaya kadar getirdik, çok daha iyi bir noktaya götürebileceğinize inancımız tamdır" dedi.

Bakan Soyu, Ankara Gölbaşı'nda bulunan Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Yarın Çok Genç Olacak" programına katıldı. Soylu yaptığı konuşmada, "Sizlerin ayakta durabilmesi için çok çalışıyoruz. Gayret gösteriyoruz. Özgüveniniz yüksek olsun istiyoruz. Özgüveniniz en yüksek noktada olsun ki daha iyi üretin, zihninizi daha iyi pekiştirin, insanlığa yapabileceklerinizi bu medeniyet ve zengin topraklar üzerinden gösterin istiyoruz. Buraya kolay gelinmedi, çok zorlu yollardan gelindi. Çok çetrefilli alanlardan gelindi. Sizin bir daha bunlarla karşılaşamamanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yüz yıllar öncesinden yaptıkları ile bugün sizin hayatınıza katkı veren insanlar var, rol modellerinizi onlardan seçin"

Bakan Soylu, "Rol modelleriniz internetteki bir takım tipler olmamalı. Televizyon dizileri olmamalı. Rol modelleriniz gezdiğiniz gördüğünüz yerlerdedir. Bize bırakılan emanetler onlar. Ailelerinizde tarihimizden ve esas itibarıyla bize kazandırılanlardan, kazandıranlardan seçmelisiniz. Anırkabir'i, Hacı Bayramı Veli'yi, Mevlana'yı ve daha birçok önemli yerleri ziyaret ettiniz. Yüz yıllar öncesinden yaptıkları ile bugün sizin hayatınıza katkı veren insanlar var. Rol modellerinizi onlardan seçin. Bizzat peygamberimiz en güzel rol modeldir" şeklinde konuştu.

"Ülkenize ve milletinize güvenin ve bizden çok daha iyisini yapın"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Önünüzde çok güzel bir hayat ve gelecek var. Bir şeye çok kızıyorum ve kızmaya da devam ediyorum; gençleri eleştirenlere. Biz ise çok güveniyoruz. Emanetin emin ellerde olacağına inanıyoruz. Doğruyu yanlışı, kendiniz ve ülkemiz için en iyi tercihleri yapabileceğinize, hayatta çok iyi mesafe alacağınıza inanıyoruz. Ailelerinizin sizi iyi yetiştirdiğine inanıyor ve güveniyoruz. Hak ve haksızlık, doğru-yanlış, güzel-çirkin, iyi-kötü, bütün bunları ayırt edebilme kabiliyetine sahip olduğunuza da inanıyoruz. Sizin iyi yetişmiş ve yetişecek olan iyi insanlar olacağınıza inancımız tam. Şunu ifade etmek istiyorum, bugün ATAK'ları, İHA ve SİHA'ları yapanlar ve bugün etrafımızdaki coğrafyada huzuru temin edenler de sizin gibi bu memleketin evlatlarıydı. Dünyadaki zengin ülkelerin bizi küçük görmelerine hiçbir zaman fırsat vermeyin. Ülkenize ve milletinize güvenin ve bizden çok daha iyisini yapın. Biz ülkeyi bu noktaya kadar getirdik, çok daha iyi bir noktaya götürebileceğinize inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"Yarın Çok Genç Olacak" projesi, Türkiye'nin her bölgesinden 15- 18 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Projenin amacı ev sahibi illerde kurulacak atölyeler aracılığıyla katılımcıların bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında yapılacak faaliyetlerde bir arada bulunmalarını sağlamak, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunacak nesiller yetiştirmek. Bu doğrultuda projenin üçüncü programı 28 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında Konya, Nevşehir ve Ankara illeri misafirliğinde toplam 7 ilden 105 öğrenci ve 14 öğretmenin katılımı ile gerçekleşti.

Son dakika haberi: Bakan Soylu: Biz ülkeyi bu noktaya kadar getirdik, çok daha iyi bir noktaya götürebileceğinize inancımız tamdır
Son dakika haberi: Bakan Soylu: Biz ülkeyi bu noktaya kadar getirdik, çok daha iyi bir noktaya götürebileceğinize inancımız tamdır
Son dakika haberi: Bakan Soylu: Biz ülkeyi bu noktaya kadar getirdik, çok daha iyi bir noktaya götürebileceğinize inancımız tamdır
Son dakika haberi: Bakan Soylu: Biz ülkeyi bu noktaya kadar getirdik, çok daha iyi bir noktaya götürebileceğinize inancımız tamdır

Süleyman Soylu, Ankara Gölbaşı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Bakan Soylu: 'Biz ülkeyi bu noktaya kadar getirdik, çok daha iyi bir noktaya götürebileceğinize inancımız tamdır' - Son Dakika


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