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Son dakika haberi: Bakan Soylu, çocuklardan emniyet kemeri takmayan büyüklerini uyarmasını istedi (4) - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Soylu, çocuklardan emniyet kemeri takmayan büyüklerini uyarmasını istedi (4)

13.11.2021 00:41
Son dakika haberi: Bakan Soylu, çocuklardan emniyet kemeri takmayan büyüklerini uyarmasını istedi (4)

Son dakika haber... 'BU ÜLKENİN İMANINI BOĞMAYA, İNSANINI BOĞMAYA ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEDİNİZ'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

'BU ÜLKENİN İMANINI BOĞMAYA, İNSANINI BOĞMAYA ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEDİNİZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye'yi eski Türkiye'ye döndürmek isteyenler akşamın 6'sında emekli kuyruğuna girip bankadan sabahın saat 9'una kadar tir tir titreyerek emekli maaşımı alayım da borcumu harcımı ödeyeyim diye bir ülkede kendine ve ülkesine hizmet eden insanlara aynı eski muameleyi gerçekleştirmek istiyorlar. Türkiye'yi eski Türkiye'ye döndürmek isteyenler bir IMF komiserinin talimatlarıyla koskoca bir ülkeye, koskoca bir tarihe, koskoca bir medeniyete diz çöktürmek istiyorlar. Bu ülkeyi eski Türkiye'ye döndürmek isteyenler bir parmak sallayıp Amerika'dan, Avrupa'dan size haddinizi bildiririz deyip sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartelimizi indirip bizi karanlıkta bırakıp, teröristlere orada istedikleri gibi gün yüzü göstermek isteyenlerdir. Bizi eski Türkiye'ye döndürmek isteyenler, eski Türkiye'nin hesabını yapanlar, bize laf yetiştirmeye çalışanlar, iftira atanlar, fitne çıkaranlar, nifak ortaya koymaya çalışanlar, bu Türkiye'de her gün 30-35-40 şehidimiz geldiğinde acaba başka bir dönüşüm olur mu diye bunun hevesinde olanlardır. Vicdanlarını kaybetmişlerdir, ülkenin geldiği noktayı hesap edemeyenlerdir. Bu ülkeyi eski Türkiye'ye döndürmek isteyenler gecelik 8 binlik faizlere bu ülkeyi mahkum etmek isteyenlerdir. Bu ülkeyi eski Türkiye'ye döndürmek isteyenler terörle mücadele ettiğimiz zaman zarfında insansız hava aracı bozulup İsrail'e gönderildiğinde tamir edilmediğinde eli bacakları arasında girip acaba ben ne yapacağım diye endişe eden Türkiye'ye döndürmek isteyenlerdir. Bu Türkiye'yi eski Türkiye'ye döndürmek isteyenler insanımızın kılığına, kıyafetine, inancına musallat olup sizin istediğiniz gibi bir Türkiye gibi değil, bizim size çizdiğimiz Türkiye gibi yaşamak zorundasınız diye vesayet üzerinden talimat vermeye çalışanlardır. Siz sadece bu ülkede sadece bir iktidar getirmediniz. Siz sadece AK Parti'yi iktidara taşımadınız. Vallahi de billahi de yedi düvelin üst üste gelip, bu ülkenin imanını boğmaya, insanını boğmaya çalışanlara fırsat vermediniz.  Onların önüne engel oldunuz. Onlara müsaade etmediniz" dedi.

'BİR DAHA TAYYİP ERDOĞAN GİBİ BİR LİDER BU ÜLKEYE GELMEZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi liderlerin 100- 150 yılda bir geldiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Yok onlar öyle söylediler, bunlar böyle söyledi, sosyal medya şöyle söyledi. Göreceğiz sosyal medyayı. 2023'te el mi yaman bey mi yaman göreceğiz. Sosyal medyayla seçim kazanılıyor mu kazanılmıyor mu o gün göreceğiz. Halkayı genişletmeli, sayımızı çoğaltmalı, partimize herkesi davet etmeliyiz. Bu kadar açık ve net. Bu sadece bizim meselemiz değil. Bu sadece Türkiye'nin meselesi değil. Bu bölgenin huzurudur. Bu dünyanın çıkış yoludur. Buna inanın ne olursunuz. Bir daha Tayyip Erdoğan gibi bir lider bu ülkeye gelmez. Bunu çok net söylüyorum. Böyle liderler 100 yılda bir 150 yılda bir gelir. Biz fırsatı yakalamışız. Bu fırsatla dünyaya sözümüzü söyleyecek, sözümüzü anlatacak Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'te zafer bizim sorumluluğumuzdur, sorumluluğumuzdur."


Son dakika haberi: Bakan Soylu, çocuklardan emniyet kemeri takmayan büyüklerini uyarmasını istedi (4)

Süleyman Soylu, AK Parti, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Soylu, çocuklardan emniyet kemeri takmayan büyüklerini uyarmasını istedi (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Soylu, çocuklardan emniyet kemeri takmayan büyüklerini uyarmasını istedi (4) - Son Dakika
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