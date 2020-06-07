Son dakika haberi: Bakan Soylu'dan duygulandıran İdlib paylaşımı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir program sırasında İdlib'de yaşanan dramı gözleriyle gördüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yaptıklarını görünce "iyi ki" dediğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib'de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm... Onlar da insan, biz de insan. Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce... Allah'ım, iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı Milletimizin bir ferdiyim. Şükürler olsun..." - ANKARA