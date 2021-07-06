İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, valiler, il jandarma komutanları, emniyet müdürleri ve sahil güvenlik komutanlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, Kovid-19 normalleşme süreci, Kurban Bayramı trafik tedbirleri, Kadın Destek Uygulaması ve uyuşturucuyla mücadele konuları değerlendirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika