Son dakika haberi: Bakan Soylu: Diyarbakır annelerinde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Soylu: Diyarbakır annelerinde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor
13.02.2021 19:13
Edinilen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır annelerinde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor" açıklamasını yaptı.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır annelerinde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor" açıklamasını yaptı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır annelerinde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor. Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek" ifadelerini kullandı.
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