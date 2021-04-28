Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Diyarbakır annelerinde yarın 25. buluşma gerçekleşecek" - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Diyarbakır annelerinde yarın 25. buluşma gerçekleşecek"

28.04.2021 22:13
Son dakika haberi: Bakan Soylu:

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Diyarbakır annelerinde yarın 25. buluşma gerçekleşecek. Bayram ve Fatma Yetkin 2'si evladıyla buluşacak. Terör örgütü Bayram'ı 15 yaşındayken kaçırmış" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir programda gündeme dair son gelişmeleri değerlendirdi. Diyarbakır'da aylardır süren 'Evlat Nöbeti'ne ilişkin müjdeli bir haber veren Bakan Soylu, "Diyarbakır annelerinde yarın 25. buluşma gerçekleşecek. Bayram ve Fatma Yetkin 2'si evladıyla buluşacak. Recep'i 15 yaşında çocuklarını kaçırıyorlar" dedi.

Ailenin peşinden gittiğini aktaran Bakan Soylu, teröristlerin aileyi tehdit ettiğini de söyledi.

5 yıl önce 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Recep için eyleme katılan baba Bayram Yetkin, anne ve babaları HDP binası önüne evlatlarına kavuşmak için beklediklerini gördüğünü, bu nedenle eyleme katıldığını ifade etmişti.

"Oğlum dağda ne yapıyorsun gel babanın yanına"

Oğlunun çoban olduğunu ve sabah evden çıktıktan sonra akşam geri gelmediğini belirten Yetkin, evladına gel çağrısında bulunarak, "Çocuğum çobanlık yapıyordu. Hayvanları otlatmak için çıkmıştı. Hayvanlar akşam döndü o ise dönmedi. O günden beri ondan bir haber alamadım. Belki beni görür ve duyar teslim olur diye geldim. İnşallah geleceği günü de göreceğiz. Oğlum dağda ne yapıyorsun, gel babanın yanına. 15 yaşında seni kandırarak götürdüler. Gel devletimize sığın. Bizi perişan etme oğlum" diye açıklamalarda bulunmuştu. - DİYARBAKIR

Süleyman Soylu, Diyarbakır, Bayram, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Bakan Soylu: 'Diyarbakır annelerinde yarın 25. buluşma gerçekleşecek' - Son Dakika


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