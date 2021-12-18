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BAKAN SOYLU EYÜPSULTAN'DA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

BAKAN SOYLU EYÜPSULTAN'DA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

18.12.2021 13:37

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına katıldı.

Eyüpsultan Muhtarlar Toplantısı, ilçede bulunan bir otelin toplantı salonunda düzenlendi. Toplantının başında muhtarlara Muhtar Bilgi Sistemi anlatıldı. Sunumun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Kürşat Kıybıyık katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, ilçede bulunan afet toplanma alanları ve genel asayiş konularının ele alındığı öğrenildi.

BAKAN SOYLU EYÜPSULTAN'DA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
BAKAN SOYLU EYÜPSULTAN'DA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
BAKAN SOYLU EYÜPSULTAN'DA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
BAKAN SOYLU EYÜPSULTAN'DA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Süleyman Soylu, Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU EYÜPSULTAN'DA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika


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