Bakan Soylu, Gine Bissau İçişleri Bakanı Cande'yi kabul etti - Son Dakika

Bakan Soylu, Gine Bissau İçişleri Bakanı Cande'yi kabul etti
02.04.2021 21:19
Bakan Soylu, Gine Bissau'lu mevkidaşı Cande'yi kabul ettiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gine Bissau İçişleri Bakanı Botche Cande ve beraberindeki heyeti, makamında kabul etti.
Bakan Soylu, Gine Bissau'lu mevkidaşı Cande'yi kabul etti
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gine Bissau İçişleri Bakanı Botche Cande ve beraberindeki heyeti, makamında kabul etti.
Bakanlıktaki görüşmeye, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte çok sayıda bürokrat katıldı. Soylu ve Cande'nin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
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