Bakan Soylu, Gine Bissau İçişleri Bakanı Cande'yi kabul etti - Son Dakika

Bakan Soylu, Gine Bissau'lu mevkidaşı Cande'yi kabul etti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gine Bissau İçişleri Bakanı Botche Cande ve beraberindeki heyeti, makamında kabul etti.

Bakanlıktaki görüşmeye, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte çok sayıda bürokrat katıldı. Soylu ve Cande'nin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.