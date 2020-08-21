Son dakika haberi: Bakan Soylu: "İl afet risk azaltma planlarını tamamlayacağız" - Son Dakika
Son dakika haberi: Bakan Soylu: "İl afet risk azaltma planlarını tamamlayacağız"
Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı Kongre Salonu'nda Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu'nun "Afet Risklerini Anlamak" konulu açılış toplantısına iştirak etti.
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21.08.2020 17:13:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Bakan Soylu: "İl afet risk azaltma planlarını tamamlayacağız" - Son Dakika