Son dakika haberi | BAKAN SOYLU: KAĞITHANE'DE TAHLİYE PLAN TATBİKATI YAPILACAK-1 - Son Dakika

Son dakika haberi | BAKAN SOYLU: KAĞITHANE'DE TAHLİYE PLAN TATBİKATI YAPILACAK-1

24.10.2020 11:23
Son dakika haberi | BAKAN SOYLU: KAĞITHANE'DE TAHLİYE PLAN TATBİKATI YAPILACAK-1, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ / -İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ/ -İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Olası büyük İstanbul depremi için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Soylu, "3 Kasım Salı günü Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye plan tatbikatımız olacak" dedi.

Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Soylu, "Tüm vatandaşlarımızın deprem refleksini, bilincini ve farkındalığını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Keza tatbikatlarımız da devam ediyor. Ülke genelinde 18 bin 642 adet acil durum toplanma alanımız mevcut. İnşallah önümüzdeki Salı günü, İstanbul Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin bir tahliye plan tatbikatımız olacak" ifadelerini kullandı.

"HER BİNAYA KENDİLERİNE YAKIN 3 TOPLANMA ALANININ YAZDIĞI AFİŞLER ASILACAK"Deprem bilinci ve farkındalığın oluşması için, bilgilendirmelerin ve toplantıların süreceğini söyleyen Bakan Soylu, "Yani deprem olduğu zaman gerekli siren çalınacak ve herkes toplanma alanına gidecek. Peki bu tarifimiz nasıl olacak? İstanbul'da her binaya bunları yapıştıracağız. Her binaya kendilerine yakın 3 toplanma alanını adresleriyle konumlarıyla QR kodlarıyla asacağız. Yapılacak ilk iş toplanma alanına gitmektir. Bunu zihnimize kazımalıyız.  Arabaya binip yola çıkmak başkalarının canına kastetmektir. Şahsa özel herkese toplanma alanlarının belirtildiği kısa mesajlar atacağız. Deprem olduğu an toplanma alanlarına gidilecek, biz de vatandaşlarımızı alıp barınma alanlarına götüreceğiz" şeklinde konuştu.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BAKAN SOYLU: KAĞITHANE'DE TAHLİYE PLAN TATBİKATI YAPILACAK-1 - Son Dakika

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