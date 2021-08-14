KASTAMONU - Bakan Dönmez: "Jandarmamızın helikopteri ile jeneratörü götürdük" - Son Dakika

Bozkurt'taki sel felaketi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'taki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
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Bakan Kurum: "(Bozkurt) Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ başkanlığımız başlatacak."
Kaynak: AA
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