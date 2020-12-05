Son dakika haberi... Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği açıklaması iftiradır - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği açıklaması iftiradır

05.12.2020 15:11
Son dakika haberi... Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği açıklaması iftiradır, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri yönündeki iddiasına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi...

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri yönündeki iddiasına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri yönünde açıklamada bulunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur. Sistemimizin önemli kurumlarından birisi olan Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanlığı sorumluluğu ile de asla bağdaşmamaktadır. İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise, adresi basın yayın organları değil Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, devletin, güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamalarını kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz.

ANKARA,


Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Süleyman Soylu, Twitter, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği açıklaması iftiradır - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Takip ediliyorum" açıklamasına yanıt: Tamamen gündemi değiştirme çabası ve iftiradır Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar Başkan Soyer'in danışmanının karıştığı kazanın bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 1 yaralı Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak
Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bu sezon ilk kez yenildi Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bu sezon ilk kez yenildi         
15:28
Schalke, Ozan Kabak'ın Milan'a transferini sıcak bakıyor Schalke, Ozan Kabak'ın Milan'a transferini sıcak bakıyor         
14:51
Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Bircan Bali ve Seren Serengil alay konusu oldu Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Bircan Bali ve Seren Serengil alay konusu oldu         
14:37
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Paleti Fabrikası tartışmaları ile ilgili yeni açıklama: Katar'a satışı söz konusu değildir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Paleti Fabrikası tartışmaları ile ilgili yeni açıklama: Katar'a satışı söz konusu değildir         
14:15
Kısıtlamayı umursamadan taşlı sopalı ev bastılar! Kadın-çocuk demeden çıkan kavgada 20 kişi yaralandı Kısıtlamayı umursamadan taşlı sopalı ev bastılar! Kadın-çocuk demeden çıkan kavgada 20 kişi yaralandı         
14:01
Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu         
12:31
73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı         
11:53
Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi         
11:15
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada         
10:47
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor         
09:09
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 15:34:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği açıklaması iftiradır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei