Bakan Soylu, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni"ne katıldı
MANİSA - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Manisa'da "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni"ne katıldı.
Kaynak: İHA
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