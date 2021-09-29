Son dakika haberi: Bakan Soylu:  Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti - Son Dakika

Bakan Soylu: Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, deprem ve afet durumları için hazırlanan mobil uygulamanın tamamlandığını belirterek, "Programımız hakikaten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) çok büyük işe yarayacak. Deprem oldu; deprem olur olmaz programımız bize ne yapacağımızı hatırlatacak. Bizi hemen alacak, navigasyonla toplanma alanına götürecek" dedi.

Bakan Soylu, Türkiye Belediye Birliği tarafından alınan 5 mobil mutfak TIR'ının AFAD'a teslim edildiği ve kentsel arama kurtarma ekiplerine akreditasyon sertifikalarının verildiği törene katıldı. AFAD'da düzenlenen törende, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AFAD çalışanları ve belediyelerin arama kurtarma ekipleri yer aldı. Burada konuşan Bakan Soylu, her afet sonrası afet içinde ve sonrasında yaptıkları faaliyetin özetini çıkardıklarını, hangi tecrübeler ile karşı karşıya kaldıklarını değerlendirdiklerini söyledi.

'BELEDİYELER BİRLİĞİNDE AFET EĞİTİMİ ALAN KİŞİ SAYISI 753 BİN'2021 yılını afet eğitim yılı ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Soylu, "Türkiye Belediyeler Birliği gibi onlarca kurumla, sendikalardan Türkiye Odalar Borsalar Birliğine kadar onlarca kurumla protokol imzaladık. Sadece Belediyeler Birliğinde afet eğitimi alan kişi sayısı 753 bin kişi. Yılbaşından bugüne kadar toplamda 29 milyon 650 bin kişiye yüz yüze eğitim verdik. 13 milyon kişi bu konudaki eğitim videomuzu izledi. Demek ki karşı karşıya kaldığımız birtakım afetlerin bize öğrettiklerini afet alanında bırakmıyor, tam tersi Allah korusun bir daha karşı karşıya kalırsak el birliğiyle neleri yapmamız lazım geldiğini ortaya koyuyoruz. Özellikle il afet risk azaltma planlarımız var. Şu anda bu risk azaltma planlarımız 7 vilayetimizde bitti. Yıl sonuna kadar 81 vilayetimizin il afet risk planları tam anlamıyla bitmiş olacak" diye konuştu.'YÜZDE YÜZÜNÜ TAMAMLADIK'Bakan Soylu, en son Kastamonu Sinop ve Bartın 'da afet yaşadıklarını anımsatarak, "2 bine kadar aracın maliyetlerinin yüzde 70-75'ini karşıladık ve tamamladık. Araçlar pert oldu, denize, dereye sürüklendiler veya hasar gördüler. Yaklaşık 1500'ün üzerindeki iş yeri sahibinin yine hasarlarının yüzde yüzünü tamamlamış olduk. Ortalama, kiminin 2 milyon, kiminin 3 milyon, kiminin 4 milyona kadar, kiminin 50, 150, 350 bin liraya kadar hasarlarının tamamını karşıladık ve bitirdik. Dünyanın hiçbir yerinde bunun örneği söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.'ÇOK BÜYÜK İŞE YARAYACAK'Bakan Soylu, deprem ve afet durumları için hazırlanan mobil uygulamanın tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti. Tüm telefon operatörleriyle beraber mutabakatımızı sağladık. Programımız AFAD'da büyük işe yarayacak. Deprem oldu; deprem olur olmaz programımız bize ne yapacağımızı hatırlatacak. Bizi hemen alacak, navigasyonla toplanma alanına götürecek. Enkazın altında ya da zorlu bir yerde kaldık, oradan hemen bizim 10 kişiye aramamızı temin edecek, lokasyonumuzun nerede olduğunu teknik cihazlarımızla bulabilme kabiliyetine sahip olacak. Bu da bir ihtiyaçtan çıktı. Elazığ ve İzmir depreminde trafik alt üst oldu. Bizim burada mümkün olduğunca bu afet uygulamasını tüm vatandaşlarımızın telefonlarına yükleyeceğiz, yükledikten sonra bir afet durumunda karşı karşıya kalındığında direk telefonlara değil, afet uygulaması üzerinden en çabuk bir şekilde yakınlarına ulaşabilecek anlayışı gerçekleştireceğiz."'İNSANLAR YARDIM ETMEK İSTİYOR'

Bakan Soylu, bazı kişilerin kendilerine 'Niye bağış topluyorsunuz?' şeklinde sözler söylendiğini belirterek, "İnsanlar yardım etmek istiyor. Telefon açıyor, diyor ki; 'Ben nasıl yardımcı olayım'. Bizim gelen bağışları koordine etme gibi sorumluğumuz var ama aynı zamanda yapılacak bağışları da yönlendirme gibi bir sorumluğumuz var. Şu anda 946 milyona ulaştı en son. Bugün de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Memur-Sen yardım yapacak. Katar toplam 30 milyon dolar yardım yaptı. Kuveyt 5 milyon dolar AFAD'a, 5 milyon dolar Kızılay'a yardım yaptı" dedi.