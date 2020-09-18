Bakan Soylu: "Önümüzdeki yılın ilk zaman dilimlerinde inşallah elektronik kimlik doğrulama sistemini getiriyoruz"

-"Bu da bir devrim, değişim. Bu teknoloji olarak bizi başka bir noktaya götüren husus. Notere gidiyorsunuz nüfus kağıdı veriyorsunuz, siz misiniz değil misiniz"

-"Ufak bir kimlik doğrulama cihazı. Gidecek kimliğini oradan geçirecek, parmağını oradan koyacak. Karşı tarafta noterdeki şahsa diyecek ki bu benim; bitti. Yüzüne bakacak, resmine bakacak. Bu sağlandığı andan itibaren bir başka noktaya daha geçiyor tüm Türkiye"

-"Şimdi bu projemizin özetini ifade edeyim. 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren; şimdi benim kartım bu. İçinde sürücü belgesi var, iki tane de silah taşıma ruhsatı var, banka kredi kartım var. TBMM tarafından verilen kimlik kartı var. THY'nin bir kartı var, yani var oğlu var. Bunu da cebimde taşıyorum. Derdimiz şu kartın şişkinliğini azaltmak"

-"Kimliğimizin arkasında çip var. Bunda 5 alan var, biz bunun dördünü kullanmak istiyoruz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenmesi projesi lansmanında konuştu.