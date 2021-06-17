Üye Girişi
Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı 250'nin altına düştü - Son Dakika

Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı 250'nin altına düştü

17.06.2021 19:08
Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı 250'nin altına düştü, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2015 yılında 2 bin 817 eylem yapan PKK'nın 2020 yılındaki eylem sayısının 331'e gerilediğini ve bunların 276'sının da sınır ötesinde gerçekleştiğini söyledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2015 yılında 2 bin 817 eylem yapan PKK'nın 2020 yılındaki eylem sayısının 331'e gerilediğini ve bunların 276'sının da sınır ötesinde gerçekleştiğini söyledi. Soylu, "Çünkü mağaralarından kafalarını çıkaramıyorlar. Zaten o mağaraları da başlarına geçiriyoruz. Bugün PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı tarihinde ilk defa 250'nin altına düşmüştür" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 107'nci Dönem Kaymakamlık Kursu kura törenine katıldı. Törene Bakan Soylu ile birlikte, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ataması yapılacak kaymakamlar katıldı.

Törende konuşan Bakan Soylu, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinin değişim süreçleri değil, bizatihi değişimi engellemeye yönelik, değişimi durdurmaya yönelik, değişimi geriye döndürmeye yönelik süreçler olduğunu söyledi. Soylu, "17-25 Aralık sonrası da 15 Temmuz sonrası da aslında bu ilerlemenin ortaya koyduğu ve milletin iradesinin ortaya koyulduğu, ondan sonra da hazırlanan adımların süratle atılmaya çalışıldığı süreçlerdir. 21'inci yüzyılın başından beri yaşadığımız zihniyet değişiminin esas itibarıyla hep birlikte sonuç üretmesidir. Demokrasimizin artık kırılgan olmadığının, milli iradenin tam hakimiyetinin ve tüm vesayetleri bertaraf edebilecek kapasiteye ulaştığının göstergesi olan süreçlerdir. Birileri engellemeye çalıştı, millet tam da bu anlayışla beraber bunları bertaraf etti. Türkiye yaşadığı bu değişim sayesinde 15 Temmuz gecesi milli irade adına bir cevap üretmiştir" dedi.'2020'DE YAKALANAN UYUŞTURUCUNUN PİYASA DEĞERİ 165 MİLYAR'2011'de Türkiye'deki uyuşturucu yakalamalarının toplam piyasa değerinin 2 milyar 17 milyon lira olduğunu belirten Soylu, "2012'de uyuşturucu yakalamalarındaki toplam bedel 9 milyar, 2013'te 28 milyar, 2014'te 9 milyar, 2015'te 10 milyar, 2016'da 45 milyar, 2017'de 18 milyar, 2018'de 21 milyar, 2019'da 69 milyar, 2020'de 165 milyar. Şimdi bir takım feveranların ne için oluştuğunu, ne için korktuğunu çok iyi biliyoruz. Akaryakıt kaçakçılığı 2016'da 2 milyon 238 bin litre, 2020'de 13 milyon 889 bin litre. Yani Türkiye bir yandan akaryakıt kaçakçılığı, bir yandan uyuşturucu, diğer taraftan sanal bahis, diğer taraftan organize suç geliri, tüm bunlarla ilgili çok güçlü adımlar attı" diye konuştu.'YURT İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI 250'NİN ALTINA DÜŞTÜ'Terörle mücadeleye değinen Bakan Soylu, 2015 yılında PKK terör örgütüne katılım sayısının 5 bin 558 olduğunu hatırlatarak, "Geçen yıl örgüte katılım 53 kişi. Yılbaşından bugüne kadar da 20 kişi. Onun da 5'i Almanya, Yunanistan gibi yurt dışı ülkelerden. Yani 15 kişi. Muhtemelen bu yıl, geçen yılın altında kalacak" dedi. Bundan 5 yıl önce uyuşturucuya bağlı ölüm sayısının da 941 olduğunu ifade eden Bakan Soylu, 2020 yılı itibarıyla bu sayının da 314'e düştüğünü söyledi.'MAĞARALARINDAN KAFALARINI ÇIKARAMIYORLAR'2015 yılında 2 bin 817 eylem yapan PKK'nın 2020 yılındaki eylem sayısının 331'e gerilediğini ve bunların 276'sının da sınır ötesinde gerçekleştiğini belirten Bakan Soylu, "Çünkü mağaralarından kafalarını çıkaramıyorlar. Zaten o mağaraları da başlarına geçiriyoruz. Kapasitemizdeki artış ve operasyonlarımızdaki artış sayesinde bugün PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı tarihinde ilk defa 250'nin altına düşmüştür. Kimse merak etmesin, onlar da farkındalar. Bu sayıyı da bir daha görecek değiller zaten. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri yalvarıyorlar, 'canımıza ot tıkadı' diyorlar" ifadelerini kullandı.Bakan Soylu ayrıca Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 696 operasyonla, 30'u ulusal, 13'ü bölgesel olmak üzere toplam 358 mafyatik tip organize suç örgütünü çökerttiğini ifade etti.'15 TEMMUZ'DAN SONRA 486 MÜLKİ İDARE AMİRİNİ MESLEĞE DAHİL ETTİK'15 Temmuz darbe girişimi olduğunda Türkiye'de 1950 mülki idare amiri olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "15 Temmuz'dan itibaren FETÖ iltisaklı olduğu gerekçesiyle haklarında işlem yapılanların toplam sayısı 651. Neredeyse yüzde 33-34 seviyesinde. 651 işlemin 470'i ihraç, 181'i de görevden uzaklaştırma. Bunlardan cüzi bir miktarda görevine iade oldu. Buna karşılık biz ne yaptık? 486 arkadaşımızı mesleğe dahil ettik. Halihazırda bakanlığımız bünyesinde 1789 mülki idare amirimiz aktif olarak görevinin başındadır. Bu kadar büyük bir travmayı atlatıp bu değişimi ortaya koyabilmekte bir güç ve irade meselesidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu, kursu ilk 3'te bitiren kaymakamlara sertifikalarını takdim etti. Daha sonra eğitimini tamamlayan 97 kaymakam, kura çekerek görev yerlerini öğrendi.

Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı 250'nin altına düştü
Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı 250'nin altına düştü
Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı 250'nin altına düştü
Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı 250'nin altına düştü

Süleyman Soylu, 15 Temmuz, Türkiye, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı 250'nin altına düştü - Son Dakika


Son Dakika

HDP'ye yönelik saldırının protesto edildiği gösteride arbede çıktı 18:54 HDP'ye yönelik saldırının protesto edildiği gösteride arbede çıktı Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli 18:27 Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli Mahkemede savunma yapan Wilma Elles'ten şaşırtan sözler: Kazayla hamile kaldım 18:04 Mahkemede savunma yapan Wilma Elles'ten şaşırtan sözler: Kazayla hamile kaldım
Milli Saraylar'dan CHP'li Mahmut Tanal'ın kayıp altın vazo iddialarına yalanlama: Dolmabahçe Sarayı'nda hiç yer almadı 17:55 Milli Saraylar'dan CHP'li Mahmut Tanal'ın kayıp altın vazo iddialarına yalanlama: Dolmabahçe Sarayı'nda hiç yer almadı Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil 17:31 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu 16:46 HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu 16:32 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu 16:21 Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu

Son Dakika Haberleri
18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
18:05 Ukrayna ilk galibiyetine ulaştı! EURO 2020 C Grubu'nda Makedonya'yı 2-1 yendi
18:00 Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı         
19:22
Saldırıya uğrayan HDP binasından ilk kareler! Deniz Poyraz'ın kahvaltı tabağı masada Saldırıya uğrayan HDP binasından ilk kareler! Deniz Poyraz'ın kahvaltı tabağı masada         
18:46
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı         
18:06
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in yeni imajı beğeni topladı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in yeni imajı beğeni topladı         
18:03
Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor         
17:46
Hemşirelere 500 kez Hemşirelere 500 kez "Ben salağım" yazdıran doktora dava açıldı         
17:14
Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada         
16:43
HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok         
16:28
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor         
15:28
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 19:34:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı 250'nin altına düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement