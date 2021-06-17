Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı 250'nin altına düştü - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2015 yılında 2 bin 817 eylem yapan PKK'nın 2020 yılındaki eylem sayısının 331'e gerilediğini ve bunların 276'sının da sınır ötesinde gerçekleştiğini söyledi. Soylu, "Çünkü mağaralarından kafalarını çıkaramıyorlar. Zaten o mağaraları da başlarına geçiriyoruz. Bugün PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı tarihinde ilk defa 250'nin altına düşmüştür" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 107'nci Dönem Kaymakamlık Kursu kura törenine katıldı. Törene Bakan Soylu ile birlikte, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ataması yapılacak kaymakamlar katıldı.

Törende konuşan Bakan Soylu, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinin değişim süreçleri değil, bizatihi değişimi engellemeye yönelik, değişimi durdurmaya yönelik, değişimi geriye döndürmeye yönelik süreçler olduğunu söyledi. Soylu, "17-25 Aralık sonrası da 15 Temmuz sonrası da aslında bu ilerlemenin ortaya koyduğu ve milletin iradesinin ortaya koyulduğu, ondan sonra da hazırlanan adımların süratle atılmaya çalışıldığı süreçlerdir. 21'inci yüzyılın başından beri yaşadığımız zihniyet değişiminin esas itibarıyla hep birlikte sonuç üretmesidir. Demokrasimizin artık kırılgan olmadığının, milli iradenin tam hakimiyetinin ve tüm vesayetleri bertaraf edebilecek kapasiteye ulaştığının göstergesi olan süreçlerdir. Birileri engellemeye çalıştı, millet tam da bu anlayışla beraber bunları bertaraf etti. Türkiye yaşadığı bu değişim sayesinde 15 Temmuz gecesi milli irade adına bir cevap üretmiştir" dedi.'2020'DE YAKALANAN UYUŞTURUCUNUN PİYASA DEĞERİ 165 MİLYAR'2011'de Türkiye'deki uyuşturucu yakalamalarının toplam piyasa değerinin 2 milyar 17 milyon lira olduğunu belirten Soylu, "2012'de uyuşturucu yakalamalarındaki toplam bedel 9 milyar, 2013'te 28 milyar, 2014'te 9 milyar, 2015'te 10 milyar, 2016'da 45 milyar, 2017'de 18 milyar, 2018'de 21 milyar, 2019'da 69 milyar, 2020'de 165 milyar. Şimdi bir takım feveranların ne için oluştuğunu, ne için korktuğunu çok iyi biliyoruz. Akaryakıt kaçakçılığı 2016'da 2 milyon 238 bin litre, 2020'de 13 milyon 889 bin litre. Yani Türkiye bir yandan akaryakıt kaçakçılığı, bir yandan uyuşturucu, diğer taraftan sanal bahis, diğer taraftan organize suç geliri, tüm bunlarla ilgili çok güçlü adımlar attı" diye konuştu.'YURT İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI 250'NİN ALTINA DÜŞTÜ'Terörle mücadeleye değinen Bakan Soylu, 2015 yılında PKK terör örgütüne katılım sayısının 5 bin 558 olduğunu hatırlatarak, "Geçen yıl örgüte katılım 53 kişi. Yılbaşından bugüne kadar da 20 kişi. Onun da 5'i Almanya, Yunanistan gibi yurt dışı ülkelerden. Yani 15 kişi. Muhtemelen bu yıl, geçen yılın altında kalacak" dedi. Bundan 5 yıl önce uyuşturucuya bağlı ölüm sayısının da 941 olduğunu ifade eden Bakan Soylu, 2020 yılı itibarıyla bu sayının da 314'e düştüğünü söyledi.'MAĞARALARINDAN KAFALARINI ÇIKARAMIYORLAR'2015 yılında 2 bin 817 eylem yapan PKK'nın 2020 yılındaki eylem sayısının 331'e gerilediğini ve bunların 276'sının da sınır ötesinde gerçekleştiğini belirten Bakan Soylu, "Çünkü mağaralarından kafalarını çıkaramıyorlar. Zaten o mağaraları da başlarına geçiriyoruz. Kapasitemizdeki artış ve operasyonlarımızdaki artış sayesinde bugün PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı tarihinde ilk defa 250'nin altına düşmüştür. Kimse merak etmesin, onlar da farkındalar. Bu sayıyı da bir daha görecek değiller zaten. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri yalvarıyorlar, 'canımıza ot tıkadı' diyorlar" ifadelerini kullandı.Bakan Soylu ayrıca Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 696 operasyonla, 30'u ulusal, 13'ü bölgesel olmak üzere toplam 358 mafyatik tip organize suç örgütünü çökerttiğini ifade etti.'15 TEMMUZ'DAN SONRA 486 MÜLKİ İDARE AMİRİNİ MESLEĞE DAHİL ETTİK'15 Temmuz darbe girişimi olduğunda Türkiye'de 1950 mülki idare amiri olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "15 Temmuz'dan itibaren FETÖ iltisaklı olduğu gerekçesiyle haklarında işlem yapılanların toplam sayısı 651. Neredeyse yüzde 33-34 seviyesinde. 651 işlemin 470'i ihraç, 181'i de görevden uzaklaştırma. Bunlardan cüzi bir miktarda görevine iade oldu. Buna karşılık biz ne yaptık? 486 arkadaşımızı mesleğe dahil ettik. Halihazırda bakanlığımız bünyesinde 1789 mülki idare amirimiz aktif olarak görevinin başındadır. Bu kadar büyük bir travmayı atlatıp bu değişimi ortaya koyabilmekte bir güç ve irade meselesidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu, kursu ilk 3'te bitiren kaymakamlara sertifikalarını takdim etti. Daha sonra eğitimini tamamlayan 97 kaymakam, kura çekerek görev yerlerini öğrendi.